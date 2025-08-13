С поетично парти под надслов "Малкото е повече" Диана Саватева представи новата си стихосбирка "Трилистна детелина" в Бургас. Срещата с публиката бе част от програмата в първия ден от седмото издание на фестивала "С книга на плажа", който започна ще продължи до 18 август в крайморския град.



Пространството във вътрешния двор на Експозиционен център "Флора" се оказа тясно за всички посетителите, дошли да уважат премиерата на книгата на поетесата, дългогодишен журналист и настоящ заместник-кмет по култура и вероизповедания към Община Бургас. Модератор на срещата бе главният редактор на програмата на Българското национално радио в Бургас Петя Янакиева, а събитието съчета разговор за кратките поетични форми и по-конкретно т. нар. "нава", както и за едни от нейните най-ярки представители у нас и по света - Иван Методиев, Николай Искъров и Фернандо Песоа.



Специални гости бяха редакторът на "Трилистна детелина" Аксиния Михайлова, писателката и поетеса Керана Ангелова, както и основателят на Издателска къща "Знаци" Румяна Емануилиду. Събитието включваше и едно по-нестандартно поетично четене, както и музикални и танцови изпълнения.



В разговора Петя Янакиева коментира, че тълкува заглавието „Трилистната детелина" като символ на несъвършенството, на непълнотата, но и на това, че точно тя е по-истинска от четирилистната. "Тя е реалната, истинската, която срещаме навсякъде. Не е нужно да търсим само четирилистната, за да смятаме, че сме късметлии", каза още тя и отбеляза, че троичността в стихосбирката изпъква както в заглавието и избора на поетите вдъхновители, така и в големия брой тристишия в нея. Саватева отказа да тълкува и коментира, че поетът приключва с книгата с нейното създаване, след което тя заживява свой живот през погледа и сетивата на своите читатели. "За пишещия човек е важно да има отворени сетива. Всеки, който пише, знае, че държиш ли ги отворени, ще видиш неща, които другите не забелязват", допълни Саватева.



Редакторът на стихосбирката, поетесата и преводач Аксиния Михайлова заяви, че когато е получила ръкописа на "Трилистна детелина", е усетила, че сякаш се връща към стара любов от преди повече от 30 години - любов, която е следила, чела, от която се е интересувала, но с която никога не е сядала на една маса, а именно любовта ѝ към кратката поетична форма. "Върна ми всичко това и като усещане, и като носталгия, и като необходимост, но и като предизвикателство да го направя", допълни Михайлова. Тя коментира, че някои от текстовете са философски и дълго мислени, докато други са се появили като проблясъци от ежедневието. "Ако един текст е хубав и те докосне, независимо дали е в тристишие или четиристишие, няма значение дали е дошъл, докато си крачил по улицата, или е се е появил като прозрение или философска инвенция", каза тя.

Михайлова отбеляза още, че от няколко десетилетия вече продължава да върви една тенденция за узаконяване на някаква кратка поетична форма, която да е чисто българска и, че се надява новите поети да успеят да я постигнат.



Керана Ангелова бе поканена да говори за стихосбирката си от 2000 г. "По-беззащитни глухарчета", в която тя също набляга на кратката форма. Поетесата поздрави „красивата бургаска публика, защото сама по себе си тя е събитие“, и уточни: „Според мен само понякога малкото е повече. Понякога зависи от автора, както и от още доста неща.“ Тя цитира Иван Методиев с думите: „Не докосвайте пространствата между думите, за да могат да се движат звездите.“ По думите ѝ смисълът на казаното е в това, че „думите оставят пространство, което трябва да се напълни с още смисъл, за който читателят да се досети“. Според Ангелова заглавието на Саватева освен ключ към съдържанието дава ключ и към самия автор, защото всеки може би би грабнал известната метафора за четирилистните детелини, но само поетите умеят да виждат трилистните и да правят в тях своите големи открития.



Издателят Румяна Емануилиду изрази благодарността си към всички замесени в оформянето на книгата, която е с корица и илюстрации на Капка Кънева. Тя уточни, че нейната първа премиера е била във Велико Търново, а след това заедно са гостували с нея в Брюксел, където Емануилиду още веднъж се е убедила, че българите в чужбина имат необходимост и търсят възможности да четат повече на български език. "Диана смяташе тази книга за междинна между „Капка, изпреварила дъжд“ и следващата, но след успешния старт на „Трилистна детелина“ нейната отговорност става още по-голяма", коментира още Емануилиду.



Сред специалните гости в публиката бяха още преводачът на книгата на английски Кристофър Бъкстон, писателят и литературен критик Митко Новков, композиторът Стефан Диомов, председателят на Общински съвет - Бургас Михаил Хаджиянев, както и множество представители на различни културни институции от града. Изненадващ жест бе и появата на певеца Вениамин, който поднесе на букет с цветя броени часове преди концерта си по-късно същия ден.