Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Локализиран е пожарът в землището на Угърчин
Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова (архив)
Угърчин,  
13.08.2025 23:29
 (БТА)

Локализиран е пожарът в землището на Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Пламъците са обхванали низово 250 декара широколистна гора и 50 декара иглолистна. Изгорели са и 50 декара сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.

Няма засегнати къщи и пострадали.

На място все още са три екипа на пожарната, които продължават гасенето.

В потушаването на пожара са участвали много доброволци и земеделски производители с техника.

Както БТА съобщи, сигналът за пожара е подаден малко след 17:00 часа.

/ТНП/

Към 23:50 на 13.08.2025 Новините от днес

