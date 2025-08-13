site.btaЛокализиран е пожарът в землището на Угърчин
Локализиран е пожарът в землището на Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Пламъците са обхванали низово 250 декара широколистна гора и 50 декара иглолистна. Изгорели са и 50 декара сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.
Няма засегнати къщи и пострадали.
На място все още са три екипа на пожарната, които продължават гасенето.
В потушаването на пожара са участвали много доброволци и земеделски производители с техника.
Както БТА съобщи, сигналът за пожара е подаден малко след 17:00 часа.
/ТНП/
