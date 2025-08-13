Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви лауреатите на отличията на Центъра за сценични изкуства "Кенеди"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че сред отличените от Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" тази година ще бъдат звездата на кънтри музиката Джордж Стрейт, актьорът от "Роки" Силвестър Сталоун, певицата Глория Гейнър, рок групата "Кис", актьорът и певец Майкъл Крофорд, предадоха Асошиейетд прес и Ройтерс.

Това са първите призове, които ще бъдат връчени от институцията, след като държавният глава пое управлението й.

Доналд Тръмп ще бъде домакин на церемонията за връчването на отличията през декември. Тя ще бъде излъчена по телевизионния канал Си Би Ес, отбелязва Ройтерс.

Той се ангажира, че "напълно ще обнови" цялата инфраструктура на Центъра "Кенеди", за да го превърне в "перла в короната" на изкуството и културата на САЩ. "Ще го издигнем на по-високо ниво, отколкото някога е бил", каза президентът, като добави, че културната институция ще бъде включена в честванията на 250-годишнината на САЩ следващата година.

Доналд Тръмп заяви, че не е искал да бъде водещ на събитието, но е бил поканен и приел, отбеляза Асошиейтед прес.

Президентът избягваше церемонията за връчването на наградите на Центъра "Кенеди" по време на първия си мандат, след като артисти заявиха, че няма да присъстват в знак на протест.

Тази година президентът републиканец пое поста на нов председател на институцията и уволни съвета на попечителите, който замени със свои доверени хора.

В публикация в платформата "Трут соушъл" (Truth Social) във вторник Тръмп подсказа промяна в името на институцията, която официално се казва Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, отбелязва Асошиейтед прес. "Страхотни носители на наградите на Центъра "Тръмп/Кенеди", о, извинявам се, имам предвид Центъра "Кенеди", написа президентът.

В изявление в социалните си мрежи от Центъра "Кенеди" казаха, че ще бъде "чест" Тръмп да бъде домакин на церемонията. Това е неговата трета визита там от януари насам. "Благодарение на подкрепата му нашата красива сграда ще бъде реновирана, за да възвърне престижа и великолепието си“, заявиха от културната институция.

По време на посещението си през март Тръмп констатира, че сградата е в "ужасно състояние", припомня Асошиейтед прес.

Не е ясно как са били избрани тазгодишните лауреати. От историческа гледна точка двупартиен консултативен комитет избира отличените, които през годините са били от Джордж Баланчин и Том Ханкс до Арета Франклин и Стивън Сондхайм.

Запитване, изпратено от Асошиейтед прес до пресслужбата на Центъра "Кенеди" как са били избрани тазгодишните лауреати, не получи отговор във вторник.

В миналото Тръмп лансира идеята да даде статут на почетен член на Центъра "Кенеди" на певеца и композитор Пол Анка и на Силвестър Сталоун, един от тримата актьори, които назначи за посланици на Холивуд по-рано тази година. Анка трябваше да изпълни песента My Way на церемонията за встъпване в длъжност за първия мандат на Тръмп, но в последния момент се оттегли, припомня Асошиейтед прес.

Наградите на Центъра "Кенеди" са създадени през 1978 г. и са връчвани на широк кръг от творци. До първия мандат на Доналд Тръмп президентите на САЩ и на двете основни политически партии традиционно присъстваха на ежегодната церемония, дори когато не бяха съгласни с политическите възгледи на даден лауреат, отбелязва Асошиейтед прес.

Известни либерали като Барбра Стрейзанд и Уорън Бийти бяха отличени по време на администрацията на републиканеца Джордж У. Буш, а актьорът Чарлтън Хестън беше почетен по време на администрацията на демократа Бил Клинтън, припомня Асошиейтед прес.

През 2017 г., след като лауреатът Норман Лиър обяви, че няма да присъства на тържеството в Белия дом в знак на протест срещу предложените от Тръмп съкращения на федералното финансиране за изкуствата, той и първата дама Мелания Тръмп решиха да пропуснат събитието в центъра "Кенеди" и останаха далеч от него през целия си първи мандат. Сред лауреатите през този период бяха критици на Тръмп като Шер, Лин-Мануел Миранда и Сали Фийлд.

Откакто влезе в Белия дом за втори път, Доналд Тръмп зае много по-категорична позиция по отношение на Центъра "Кенеди" и се намеси в неговото управление. Това предизвика недоволство и още критики от страна на някои артисти. През март продуцентите на бродуейския мюзикъл „Хамилтън“ отмениха спектаклите в Центъра „Кенеди“ през 2026 г. заради действията на Тръмп. Други творди също отмениха събития, планирани в културната институция, припомня Асошиейтед прес.