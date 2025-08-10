Подробно търсене

Яник Синер разкри, че е играл голф с испанеца Карлос Алкарас преди началото на турнира в Синсинати

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Kin Cheung
Синсинати,  
10.08.2025 11:18
 (БТА)

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер разкри, че е играл голф с испанеца Карлос Алкарас преди началото на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати.

"Да, играхме няколко пъти преди турнира. Не съм много добър в този спорт, но обичам да прекарвам времето си с различни неща. Утре имам почивен ден, така че може би ще играем пак няколко пъти. В Синсинати няма много възможности за забавление, така че имаме късмет, че има голф игрище тук. Има коли вляво от първата дупка. Ако топката ги удари, вината е моя", каза с чувство за хумор Синер, цитиран от Sportskeeda.

За последно двамата се срещнаха на финала на "Уимбълдън", когато Синер победи Алкарас и завоюва първа титла от турнира от Големия шлем на трева в кариерата си.

Във втория кръг на турнира "Мастърс" в Синсинати италианецът победи колумбийския квалификант Даниел Галан с 6:1, 6:1. Следващият му съперник ще бъде Габриел Диало (Канада).

/ИК/

Свързани новини

28.07.2025 16:05

Яник Синер ще остане номер 1 в тениса поне до края на Откритото първенство на САЩ

Италианецът Яник Синер ще остане на върха на световния тенис в ранглистата на АТП поне до края на Откритото първенство на САЩ или той ще направи 65 седмици като най-добър, изчисли вестник "Гадзета дело Спорт". В момента Синер има 12030 точки,
17.07.2025 12:55

Синер за съперничеството си с Алкарас и сравнението с "Голямата тройка": "Всеки се нуждае от конкурент, който да го тласка напред"

Лидерът в класацията на АТП Яник Синер говори за сравнението на съперничеството си с испанеца Карлос Алкарас с "Голямата тройка“ - Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер. "Не мисля, че може да се сравнява. Те го правят от 15 години, ние
14.07.2025 10:11

Алкарас: "Съперничеството ми със Синер е чудесно за тениса"

Карлос Алкарас се гордее с представянето си, въпреки че беше свален от трона си на "Уимбълдън" от Яник Синер в неделя, а испанецът похвали съперничеството помежду им за това, че е няколко нива по-високо от останалите в мъжкия тенис. Борбата на

