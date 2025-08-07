Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Вилареал привлече Томас Партей
Томас Партей / Снимка: Yui Mok/PA via AP)
Лондон,  
07.08.2025 20:44
 (БТА)

Испанският футболен клуб Виляреал привлече ганайския национал Томас Партей със свободен трансфер от английския Арсенал, пише Ройтерс. 32-годишният дефанзивен халф подписа за един сезон и ще започне тренировки с "жълтата подводница" в петък.  

Само преди два дни Партей се яви в съда в Уестминстър, Лондон, където отговаря по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство.

"Виляреал е наясно, че в момента футболистът преминава през съдебни процедури в Англия. Самият той отхвърля обвиненията срещу него. Уважаваме това и чакаме съдът да се произнесе по делото", заявиха от Виляреал. 

Партей има 167 мача за Арсенал, в които е вкара девет гола. Лондончани го привлякоха през 2020 от Атлетико Мадрид. 

/АВ/

