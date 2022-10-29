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Литекс измъкна точка от Струмска слава с гол в добавеното време

Мирослав Димитров
Литекс измъкна точка от Струмска слава с гол в добавеното време
Литекс измъкна точка от Струмска слава с гол в добавеното време
София,  
29.10.2022 16:48
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на Втора лига:

Марица (Пловдив) - Миньор (Перник)         - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Атанасов 52

Добруджа - Монтана                         - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Мехди Уамри 80
 
Литекс (Ловеч) - Струмска слава (Радомир)  - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Борислав Николов 9, 1:1 Евгени Игнатов 94-дузпа   

Созопол - Беласица (Петрич)                - 0:0

Янтра (Габрово) - Спортист Своге           - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Светослав Диков 10, 1:1 Добромир Бонев 52, 1:2 Светослав Диков 89-дузпа

в неделя:
Дунав (Русе) - ЦСКА 1948 II (София)
Крумовград - Ботев II (Пловдив)

в понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Витоша (Бистрица)

в петък:
Спартак (Плевен) - Етър (Велико Търново)  - 1:0

          класиране:
 1. ЦСКА 1948 II         14    8 4 2    23:9    28 точки
 2. Крумовград           14    8 3 3    17:11   27 
 3. Етър Велико Търново  15    7 5 3    16:9    26
 4. Беласица             15    7 4 4    16:10   25
 5. Спортист 2009        15    7 4 4    23:20   25
 6. Спартак Плевен       15    7 4 4    24:16   25
 7. Марица 1921          15    6 4 5    15:16   22
 8. Литекс Ловеч         15    6 4 5    18:13   22
 9. Монтана              15    6 4 5    17:14   22
10. Струмска слава 1927  15    4 6 5    14:21   18
11. Миньор               15    4 5 6    17:16   17
12. Лудогорец 1945 II    14    5 2 7    11:18   17
13. Дунав Русе           14    5 2 7    23:22   17
14. Витоша (Бистрица)    14    4 4 6    16:20   16
15. Янтра 2019           15    3 7 5    10:14   16
16. Созопол              15    3 4 8    13:27   13
17. Ботев Пловдив II     14    3 3 8    8:18    12
18. Добруджа 1919        15    3 3 9    16:23   12

/МД/

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