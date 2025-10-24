Подробно търсене

Международна конференция, посветена на съкровищата от Рогозен и Могиланската могила, се открива днес във Враца

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Зала „Рогозенско съкровище“, снимка: Любомира Филипова/БТА (ЛФ)
Враца,  
24.10.2025 13:02
 (БТА)
В Регионалния исторически музей във Враца (РИМ Враца) днес се открива международна научна конференция на тема „60 години от откриването на Могиланската могила и 40 години от откриването на Рогозенското съкровище - преосмисляне на златото, среброто и властта“, съобщиха от РИМ Враца.

В конференцията, която ще продължи четири дни, ще вземат участие двайсет и двама представители от пет държави – Франция, Германия, Румъния, Гърция и България, а много от включените в програмата разработки са съвсем нови, обясни за БТА директорът на музея Георги Ганецовски.

По думите му програмата в събота включва две посещения на място - на новите проучвания на Могиланската могила, направени това лято, както и в с. Рогозен. „Там ексклузивен разказ ще направи археологът Пламен Иванов, единственият останал жив откривател на едноименното съкровище. То е най-голямото открито тракийско съкровище към момента на откриването му и до ден днешен си остава такова“, посочи Ганецовски.

За неделния ден са предвидени три сесии: „Орнаментика и символни езици“, „Форми на богатство в тракийския контекст“ и „Циркулация на сребърни съдове и монети“. В понеделник първата сесия е озаглавена „Балканските елити - тяло и благородни метали“, а втората – „Новини от Пистирос“. Предвижда се и посещение в пещерата „Магура“.

Части от двете съкровища, на които е посветена конференцията, са експонирани в две специални зали в РИМ Враца. Едната е за Рогозенското, което се състои от 165 съда, изработени от сребро и украсени чрез позлатяване. Съдовете са събирани от няколко поколения местни тракийски царе между края на VI и IV в. пр. Хр. и представляват семеен сервиз на една династия.

Части от другото съкровища, открито в Могиланската могила, намираща се в близост до централния площад в града, са експонирани в зала „Врачански съкровища“. Там могат да се видят златен венец и златни обици, които са едни от шедьоврите на античното златарство, както и уникалният сребърен наколенник с позлата, който е местно производство и носи белезите на тракийското декоративно изкуство, информират от РИМ Враца. Могат да бъдат видени и множество златни и сребърни апликации. Предмети от тези съкровища бяха включени и в изложбата „Древна Тракия и античния свят. Съкровища от България, Румъния и Гърция“, представена в музея „Гети“ в Лос Анжелис, миналата есен.

Припомняме, че при строителни дейности до парка „Могиланска могила“ във Враца това лято беше открит монолитен каменен градеж, за който се предполага, че е част от тракийски династичен дом, издирван от археолозите години наред. В момента разкопките са замразени и се чака решение на държавата.

