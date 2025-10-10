Образователните маршрути са пъзел от знание и преживяване, каза заместник-министърът на образованието Наталия Михалевска

Ученето чрез преживяване е много по-ефективно, знанието е по-трайно, по-осъзнато - съвсем различно е да посетиш едно историческо място и да споделиш емоцията с приятели, да свържеш наученото преди това с познанието на място. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска на ученици, които изнесоха урок по родолюбие в Плиска, цитирана от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Заместник-министър Михалевска разговоря с учениците от начален етап в Основното училище "Св. Паисий Хилендарски" и с по-големи ученици от Обединеното училище "Христо Ботев" в село Каспичан и от Средното училище "Панайот Волов" в град Каспичан. Наталия Михалевска представи новите и по-големи възможности, които от тази година дава Националната програма на МОН "България - образователни маршрути" за посещение на исторически, географски, културни и други значими обекти.

Заместник-министър Наталия Михалевска каза, че дейностите по програмата подобряват социалния живот на учениците, създават умения за интегрирано знание, работа в екип, за ефективна комуникация, толерантност и естетическо възпитание. "За всяко направление има подготвени примерни обекти, но идеята е вие и вашите учители сами да изградите своите маршрути - като пъзел от знание и преживяване“, обясни тя.

На по-големите ученици заместник-министърът на образованието постави задача да създадат и популяризират своите собствени маршрути, по които искат да пътуват като опишат местата и потърсят мнения от своите приятели. "Избирайте места, които наистина ще оставят следа у вас. Тези преживявания ще ви направят по-зрели и уверени - както в училище, така и в живота", каза Наталия Михалевска.

Тя представи и възможностите по другата програма на МОН "Неразказаните истории на българите". И призова учениците: "Разказвайте повече за местата, в които живеете, и за неразказаните истории около вас".

В срещата в Плиска участваха представители на Регионалното управление на образованието в Шумен и учители, които изразиха благодарност за предоставените възможности от програмата на МОН, като предложиха разширяване на дейностите.

Доц. д-р Андрей Аладжов от Националния археологически институт с музей при БАН разказа на децата за водопроводите, каменните дворци и за Крумовия дворец в Плиска, както и за величието на Мадарския конник. "Това не може да бъде тракийски или римски паметник - ясно се виждат стремена, характерен белег на прабългарската конница. Той е свидетелството за нашата сила и идентичност“, каза археологът.

Кметът на Плиска Десислава Драгомирова призова учениците да бъдат горди и да не забравят този прекрасен край, от който започва всичко.

Както писа БТА, Националната програма "Неразказаните истории на българите" е необикновена програма, защото е много различна, дори от другите програми на Министерството на образованието и науката. Тя е необикновена програма, защото децата по света, българчетата по света са направили своя труд, а той е изисквал достатъчно време и съвети - от учители, от родители, за да намерят онова, което на тях им е интересно. Да намерят фактите, да ги облекат във формата, в която на тях най-много им приляга, да ни убедят с това, което представят, че това е важно не само за тях, малките откриватели, а това е важно и за всички нас, като българи. Това каза през ноември 2024 г. вицепрезидентът Илияна Йотова в словото си на форума "Неразказаните истории на българите", организиран от МОН.