Подробно търсене

В Сливен ще се проведат тематични културни вечери, посветени на Италия и Куба

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
В Сливен ще се проведат тематични културни вечери, посветени на Италия и Куба
В Сливен ще се проведат тематични културни вечери, посветени на Италия и Куба
В Сливен ще се проведат тематични културни вечери, посветени на Италия и Куба Снимка: Сдружение "Ти си Сливен"
Сливен,  
25.09.2025 08:44
 (БТА)

На 26 и 27 септември на площада пред Община Сливен ще се проведат тематични културни вечери, посветени на Италия и Куба, съобщиха организаторите от „Ти си Сливен“.

Италианската вечер ще предложи на посетителите кулинарни работилници за пица, дегустация на италиански вина, запознаване с кафе културата, кино на открито с класическа италианска комедия и DJ парти с популярна италианска музика. След това празникът ще продължи с афтърпарти във винен бар Terre Miroglio.

Кубинската вечер ще включва литературно четене и фотопрожекция, коктейли в кубински стил, откриване на събитието, танцов маратон с уроци по салса и бачата, както и DJ латино афтърпарти във винен бар Terre Miroglio.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:03 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация