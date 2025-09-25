В Сливен ще се проведат тематични културни вечери, посветени на Италия и Куба

На 26 и 27 септември на площада пред Община Сливен ще се проведат тематични културни вечери, посветени на Италия и Куба, съобщиха организаторите от „Ти си Сливен“.

Италианската вечер ще предложи на посетителите кулинарни работилници за пица, дегустация на италиански вина, запознаване с кафе културата, кино на открито с класическа италианска комедия и DJ парти с популярна италианска музика. След това празникът ще продължи с афтърпарти във винен бар Terre Miroglio.

Кубинската вечер ще включва литературно четене и фотопрожекция, коктейли в кубински стил, откриване на събитието, танцов маратон с уроци по салса и бачата, както и DJ латино афтърпарти във винен бар Terre Miroglio.