Световноизвестният цигулар Светлин Русев получи плакет с герба на София от кмета Васил Терзиев преди концерта си в столицата тази вечер

Световноизвестният цигулар Светлин Русев получи плакет с герба на София от кмета Васил Терзиев преди двойния си концерт си в столицата тази вечер.

Русев ще представи днес в Централния военен клуб програма с две върхови произведения на цигулковото изкуство – от 17:00 часа шестте сонати за соло цигулка на Йожен Изаи и от 20:00 часа и 24-те каприза на Николо Паганини.



"Имах щастието да посрещна международно признатия цигулар Светлин Русев и да му връча плакет с герба на София в знак на благодарност за всичко, което прави за културата на световно ниво. Тази вечер в София той ще изнесе концерт, който не само ще бъде пример за виртуозност, но ще постави нови представи за таланта, за пределите, за възможностите – „На границата на невъзможното“ / Ad limites impossibilitatis.



Разговаряхме за силата на музиката, която обичаме много, за творчеството, за нуждата София да има истинска голяма концертна зала, каквато и публиката, и творците заслужават.



София тази вечер е домакин на едно от най-амбициозните и редки музикални събития в световната практика. На сцената във Военния клуб г-н Русев ще представи два концерта – върхови постижения в цигулковата христоматия: шестте сонати за соло цигулка на Йожен Изаи, всяка със свой характер, посветена на голям майстор на инструмента от началото на XX век, и 24 каприза на Николо Паганини, за които се казва, че са „истинско изпитание за техника, въображение и издръжливост“.



Благодаря на маестро Русев, че поставя този забележителен концерт в София. Гордеем се, че музикалният празник се осъществява заедно с Общинския културен институт Дом на културата „Средец“.



Светлин Русев е изключителен посланик на българската музикална култура по света – концертмайстор на Овернския камерен оркестър и на Оркестъра на Френското национално радио, артистичен директор на Софийската филхармония, професор в Парижката консерватория, а от 2016 г. е концертмайстор на престижния „Orchestre de la Suisse Romande“.



Концертът на маестро Светлин Русев „На границата на невъзможното“ е много повече от музикално събитие – той поставя София на сцена от световна величина, вдъхновява млади музиканти, които, убеден съм, ще запомнят, и превръща концерта тази вечер в истински духовен празник за публиката. Защото изкуството има силата да издига, обединява и да носи гордост на града ни", написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.



От есента на миналата година Русев свири на цигулката Страдивариус „Барон Витгенщайн“ от 1716 година, закупена през 1977 година от българската държава.

Двойният концерт на Светлин Русев "Интеграли" в София днес се организира от ОКИ "Средец". Ограничен брой билети за събитието са налични в мрежата на Ивентим.











