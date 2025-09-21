Честваме паметта на свети апостол Кодрат, на свети Димитрий Ростовски и отдание на празника Кръстовден.

Св. апостол Кодрат бил ученик на апостолите на Иисус Христос. Поставили го за епископ в Атина на мястото на мъченически загиналия свети Публий. Проповядвал словото Божие най-вече в Атина и в малоазийския град Магнезия. След успешни апостолски трудове и страдания, св. Кодрат в 130 г. умрял за вярата в Христос в Магнезия. Той е известен и като добър апологет на християнското учение.

Св. Димитрий Ростовски е известен съставител на жития на светците от основаването на Църквата до XVII век. Той самият е причислен към светците заради личния си свят и примерен във всяко отношение живот. Роден в 1651 г. в град Макаров, близо до Киев, на 18 години постъпил монах в киевски манастир. Там Димитрий получил отлична богословска и езикова подготовка. После употребил поверения му талант в служба на Бога и ближните.

Известен с благочестието и учеността си, Димитрий превел и съставил стотици жития, които събрал в така наречените "Четьи-минеи", подредени по месеци и дни. Те и до днес се четат в първообраза им и в преводи на различни езици. Освен тях, написал и много други книги с духовно съдържание, както и редица молитви. Бащински се грижел неуморно за благото на огромното си паство. Въздържан, честен, благ, състрадателен и достъпен за всички, той помагал на ближните: на драго сърце давал съвети и наставления, посещавал болни, раздавал щедро на бедните храна и облекло. Дълги години се грижил за просветата в Ростовска епархия, на която през 1709 г. бил избран за митрополит. Но смъртта прекратила рано живота на светителя. На 58 години той заболял и на 21 септември 1709 г. се упокоил от трудовете си.

На този ден се отдава почит на празника Въздвижение на светия Кръст, който чествахме на 14 септември.