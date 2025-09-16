Министъра на образованието Красимир Вълчев се срещна в Сливен с педагози и представители на местната власт

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещна в Сливен с педагогически специалисти от областта, с представители на местната власт и Регионалното управление на образованието – Сливен. В рамките на визитата бяха проведени и разговори в основните училища „Юрий Гагарин“ и „Св. св. Кирил и Методий“ в село Камен, където бяха обсъдени трудностите пред екипите, работещи по Механизма за обхват на деца и ученици в образователната система.

Министърът акцентира върху необходимостта усилията да бъдат насочени към обхващането на децата още в предучилищна възраст. „Колкото по-рано ги включим в образователния процес, толкова по-добри резултати могат да се постигнат. Най-добрият начин е децата да научат български език още в детската градина“, посочи Вълчев и подчерта, че добрата координация с кметовете и областните управители е ключова за успеха на механизма.

В изказването си министърът постави акцент върху необходимостта от намаляване на административната тежест и от преодоляване на т.нар. култура на формализъм. „Фокусът трябва да бъде върху работата с децата, а не върху пълненето на документи. По-важно е дали учителят е успял да преодолее дефицитите в знанията на учениците, отколкото дали всички формуляри са попълнени“, каза той.

По думите му е важно училищната система да се насочи към резултати, а не към отчетност на хартия. Вълчев каза, че учителите трябва да бъдат мотивирани да работят за постиженията на учениците, особено при тези, които са достигнали до по-горни класове с базови пропуски в грамотността.

Министърът съобщи, че до края на месеца ще бъдат публикувани задания за промени в учебните програми по всички предмети. Те ще бъдат изпратени за обсъждане в регионалните управления на образованието, като целта е да се съберат мнения и предложения от учители и директори. Вълчев подчерта, че една от задачите е програмите да станат по-балансирани и да включват повече практически задачи в националното външно оценяване след VII и X клас.

В рамките на срещата министърът представи и идеи за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които предвиждат въвеждане на предупредителни мерки и по-ясна последователност от санкции за учениците. „Ако няма дисциплина, няма и качествено образование. Затова е необходима работеща система от санкции“, заяви той.

Сред обсъжданите теми беше и влиянието на мобилните телефони и социалните мрежи върху учениците. Вълчев изрази тревога от прекомерната употреба на кратки видеа в социални платформи, която според него води до пристрастяване. „Съзнателно увреждаме децата, когато им позволяваме неограничен достъп до социалните мрежи. Те се превръщат в дигитални консуматори. Трябва да намерим баланс при използването на технологиите в образованието“, коментира министърът.

Той засегна и бюджетната рамка, като посочи, че средствата никога не достигат за всички нужди, но е важно професионализмът и отдадеността на учителите да останат водещи. Вълчев отбеляза и демографските предизвикателства в някои региони, където приемът в гимназиите намалява с до 20 на сто годишно, и подчерта, че това също изисква внимателно планиране.

Като приоритет в образователната политика министърът очерта засилването на обучението по български език, математика и природни науки. Той посочи, че прекомерното разширяване на чуждоезиковото обучение в големите градове е довело до дисбаланс и до недостиг на инженери и специалисти в техническите професии. „Нашите деца знаят повече чужди езици, отколкото български. Трябва да върнем баланса“, каза още той.

Посещението му в област Сливен завърши с провеждане на демонстрационен футболен двубой на стадион „Хаджи Димитър“ – между Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен и училището в село Камен.