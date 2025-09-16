Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри STEM център и дигитална библиотека в Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен

С церемония в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен бяха открити нов STEM център и дигитална библиотека.

С инвестиция от 250 000 лева по Националния план за възстановяване и устойчивост в училището са изградени три модерни кабинета – два по природни науки и един със специализиран софтуер за спортна подготовка.

Министър Красимир Вълчев припомни, че още през 2020 г. е взето решение всяко училище в страната да има STEM център и сега вече се виждат резултатите от тази политика. Той подчерта, че доброто владеене на природните науки е важно не само за общото образование, но и за развитието на спортистите. По думите му децата, които съчетават учене и спорт, постигат по-добри резултати в живота от тези, които се съсредоточават само върху учебния процес. Затова призова учениците да бъдат усърдни както в спорта, така и в ученето, защото това ще им гарантира успехи и личностно развитие.

Кметът на Сливен Стефан Радев поздрави ръководството, учителите и учениците за постигнатото и подчерта значението на спорта за младите хора и за нацията. Той изрази надежда възпитаниците на училището да бъдат добър пример за своите връстници и сред тях да има бъдещи олимпийски медалисти.

Директорът на училището Лъчезар Дойчев благодари за оказаната подкрепа и подчерта, че екипът се гордее както с развитието на учебната база, така и с резултатите на учениците. „В нашето училище се раждат шампиони и се изграждат личности“, отбеляза той. В знак на признателност той връчи плакети на министър Вълчев и на кмета Радев.

Отличени с грамоти бяха и ученици с изявени постижения през учебната година.

На церемонията присъстваха народните представители Мария Белова и Десислава Танева, председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, началникът на РУО – Сливен Боян Аксаков, Райчо Райчев, председател на БФС – Сливен, професор Йордан Иванов – първи вицепрезидент на аматьорската футболна лига при БФС, Станка Златева - президент на Българската федерация по борба, представители на Сливенската митрополия – отец Йоан и отец Панайот, директори на училища, преподаватели, ученици и родители.

След откриването гостите разгледаха новоизградените класни стаи и дигитални пространства.