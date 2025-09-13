Изкуствоведът Десислава Димова ще представи лекция „Пещерата“ в София

Изкуствоведът Десислава Димова ще представи лекция, озаглавена „Пещерата“, в столичната галерия Credo Bonum. Събитието ще се състои на 15 септември от 18:30 ч., съобщават домакините.

Това е заключителното събитие на проекта "Художникът като гражданин" на фондация "Изкуство - дела и документи", реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата, отбелязват от галерията.

„Лошата новина е, че светът все още е правоъгълен. „Базовата структурна единица на технологията на възпроизвеждане – отпечатъка, фотографията, филма, 35 милиметровия диапозитив, видеото - е правоъгълникът“, казва Клеър Бишоп в книгата си Disordered Attention. Колкото и да освобождаваме преживяването, да оставяме изкуството да изтича навън в живия живот, рано или късно, но обикновено веднага, всяко преживяване се удря в квадрат – най-често този на телефонния екран“, отбелязват домакините на събитието.

Десислава Димова е изкуствовед и куратор. Завършила е изкуствознание в Художествената академия в София и философия в Центъра за изследвания на модерна европейска философия (CRMEP), Лондон. Тя е част от изследователския проект по сравнително изкуствознание Confrontations, Sessions in East European Art History, организиран от The Post-Socialist Art Centre (PACT), Institute of Advanced Studies, UCL, Лондон (2019-2022).

Димова е съосновател на фондация „Изкуство, дела и документи“, с която организира и курира в екип изложбите Sofia Art Projects. Куратор е на Circus of Truth - колаборация между шест международни художници за Bozar, Брюксел (2017-2019). Автор е на множество текстове за съвременно изкуство в различни жанрове, между които и романа „Портрет на художника като млада“ (2009, „Развитие“).

