КосоваПрес: Джеймс Рубин даде показания пред Специализирания съд в Хага, според експерти обвиненията срещу четиримата лидери на АОК ще бъдат оборени

Показанията на бившия помощник-държавен секретар на САЩ Джеймс Рубин днес в Хага, заедно с показанията на други свидетели на защитата, очаквани през следващите дни, се оценяват като заслужаващи доверие. Тези показания се считат за силни и се очаква сериозно да оспорят обвиненията, повдигнати от Службата на специализирания прокурор (ССП) срещу бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Днес в Специализирания съд в Хага започна изслушването на Джеймс Рубин. По време на войната в Косово той беше помощник-държавен секретар на САЩ. Неговите показания са в защита на бившия президент на Косово Хашим Тачи.

Рубин заяви пред съда, че по време на участието си в конференцията в Рамбуйе се е срещал няколко пъти с Тачи, отбелязвайки, че Тачи „се е опасявал, че няма да има пълномощията или пълното разрешение да подпише споразумението от Рамбуйе“.

По време на показанията си Рубин заяви, че Тачи е имал политическа роля в АОК, но не и лидерска, и че „не е диктувал правила и условия“.

Изявленията, направени от американския представител, както и другите, които се очаква да бъдат изслушани в защита на Тачи, се определят като важни от Блендина Величи, наблюдател на съдебния процес в Хага от Косовския институт за правосъдие. Според нея те помагат на съда да разбере по-добре обстоятелствата и ролята на четиримата лидери на АОК, изправени пред Специализирания съд.

Величи отбелязва, че днешните показания на Рубин дават да се разбере, че АОК не е имала структурирана йерархия по време на войната, както се твърди в обвинителния акт.

„Неговите показания се смятат за важни, защото разкриват обстоятелства, настъпили през периода, обхванат от обвинителния акт, и могат да помогнат на съда да разбере по-добре тези обстоятелства и точната роля на обвиняемия по това време. Като се има предвид, че високопоставени американски дипломатически представители посочват, че САЩ силно подкрепят разкриването на истината в този съдебен процес, днешните показания на Рубин поясняват важни и неоспорими обстоятелства: АОК е била народна армия на Косово за освобождение, генералният щаб не е бил наясно какво се случва на място и АОК не е имала структурирана йерархия по време на войната и периода, обхванат от обвинителния акт“, подчерта тя.

Адвокатът, акредитиран от Специализираната прокуратура в Хага, Скендер Муса също подчерта, че свидетелите на защитата на бившия президент Хашим Тачи заслужават повече доверие от свидетелите на Специализираната прокуратура, изслушани в процеса.

Според него техните показания ще оборят обвиненията, повдигнати от Специализираната прокуратура.

„Това са свидетели, които заслужават повече доверие, и техните показания ще опровергаят доказателствата на специализирания прокурор, защото те са много добре запознати с обстоятелствата около войната в Косово и са много добре запознати с ролята на Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими“, подчерта той.

Бившият помощник-секретар на САЩ Джеймс Рубин, който днес свидетелства в Хага в защита на бившия косовски президент Хашим Тачи, е придружен от двама представители на САЩ.

Наблюдението от страна на представителите на САЩ се счита за подходящо, тъй като свидетелят е упълномощен да предостави информацията.

„Тези свидетели са по член 107 и разрешението за предоставяне на информацията трябва да бъде потвърдено. В този случай Джеймс Рубин е упълномощен от Държавния департамент на САЩ да предостави тази информация. Длъжностните лица присъстват, за да наблюдават предоставянето на информация, а в този случай тя се предоставя от Рубин, който е упълномощен от Държавния департамент на САЩ“, каза Блендина Величи.

Адвокат Скендер Муса също каза, че Рубин се придружава от двама американски представители с цел да му бъде попречено да отговаря на въпроси относно секретни материали, свързани с този период и сигурността на САЩ.

Според него това ограничение се основава както на законодателството на САЩ, така и на законодателството на няколко европейски държави.

„Лицето, което дава показания днес, е високопоставен американски служител, а двамата присъстващи американски представители са там, за да гарантират, че той няма да отговаря на въпроси, отнасящи се до секретни теми от този период, свързани със сигурността на САЩ. Това ограничение се основава на законодателството на САЩ, както и на законите на други европейски държави в случаите, когато биха могли да се обсъждат секретни въпроси, свързани с АОК и американските военни и правителство, за които му е забранено да говори“, каза Муса.

Тачи, Весели, Красничи и Селими пледираха невинни по всички обвинения.

Представянето на доказателствата на защитата идва четири месеца след като Специализираната прокуратура приключи с изслушването на свидетелите си. Прокуратурата представи 125 свидетели в съда и се позова на над 130 писмени показания.

Защитата на четиримата лидери на АОК отрича обвиненията с твърдението, че АОК не е имала организирана структура на командване.

Обвинителният акт срещу бившите лидери на АОК беше оповестен публично през есента на 2020 г. Оттогава те са държани в центъра за задържане в Хага. Процесът срещу тях започна през април 2023 г.

Съдиите от Специализирания съд очакват защитата на бившите лидери на АОК да представи окончателните си пледоарии до 22 декември тази година.

