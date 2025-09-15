Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив откри годината с „Нишки във времето“ в Стария град

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" (АМТИИ) откри новата учебна година в Античния театър в Пловдив. Спектакълът, който е съвместна продукция с общинския институт (ОИ) „Старинен Пловдив“, бе озаглавен „Нишки във времето“. С него беше дадено и началото на традиционните празници на Стария град, които ще продължат до 30 септември с 18 събития на различни локации.

„Добре дошли на тази древна сцена, за да открием заедно празниците на Стария град за 2025 година. Предстои да видим тържествения спектакъл „Нишки във времето“, представен тази година от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, утвърдена културна институция, с която не само съжителстваме на територията на Стария град, но и много успешно си сътрудничам през годините“, каза в откриващото си слово директорът на ОИ „Старинен Пловдив“ проф. д-р Елена Кантарева – Дечева.

Тя отбеляза, че празниците преди всичко представляват усилията на екипа на ОИ „Старинен Пловдив“ да превърне Стария град в пресечна точка на всички изкуства, в място, наситено с автентично културно-историческо наследство, но и наситено с богат и интензивен културен живот. Проф. Кантарева-Дечева покани присъстващите да посетят тазгодишната многообразна програма, благодари на партньорите и дарителите, с чиято подкрепа се осъществяват събитията и пожела спорна и вдъхновена 62-ра академична година.

„Днес, заедно поставяме началото на новата академична година. Време за предизвикателства и нови възможности. Академията е място, където мечтите срещат знанието. Усилията се превръщат в постижения, а постиженията в изкуство“, каза зам.-министърът на културата Георги Султанов, който е бивш възпитаник на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Той отбеляза, че пред първокурсниците се открива свят, който ще ги промени, защото академията, освен знание, дава и среда. „Среда за нови приятелства и бъдещи професионални контакти. Бъдете смели, любопитни и отворени към всичко ново“, каза той и благодари на техните преподаватели, че са вдъхновение и опора на тази общност.

Зам.-министърът поздрави в приветственото си слово и ОИ „Старинен Пловдив“ по случай традиционните Празници на Стария град и им благодари за усилията, които полагат да съхранят културно-историческото наследство на България и да превърнат обектите на Старинен Пловдив в живи центрове на образование, памет и изкуство.

Проф. д-р Христина Янчева, областен управител на Пловдив, се обърна към първокурсниците с думите: „Вие тръгвате по един наистина труден път, път на знанието и на изкуството. По този път ще ви трябва не само талант, упоритост и дисциплина, но ще ви трябва много смелост, за да откривате нови хоризонти. Вие сте тези, които ще допринесат за обогатяване на културното наследство на България и за обогатяване на нашето общество“.

Посочи, че преподавателите са тези, които с тяхната отдаденост и професионализъм ще поведат младите хора към нови хоризонти, към нови успехи, към световните сцени. Затова те трябва да са горди, че са част от такава институция, каквато е АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. „Неслучайно днешното откриване на новата академична година съвпада с откриването на Празниците на Стария град. Това са две събития, които са мост между миналото и настоящето. Събития, които показват, че изкуството има непреходна сила да обединява поколенията и да възвисява човешкия дух“, посочи проф. д-р Янчева и поздрави екипа на ОИ „Старинен Пловдив“ за организацията и за съвместното откриване на двете събития.

Под звуците на химна „Гаудеамус“ публиката се изправи на крака, за да посрещне ръководството на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, което бе представено поименно от ректора на академията доц. д-р Жан Пехливанов. Той отбеляза, че това ръководство е получило най-високата оценка от Министерството на образованието и науката за политиките на развитие и постигнатите високи резултати за изминалата учебна 2024/2025 година.

Доц. д-р Пехливанов поздрави първокурсниците за точния избор, който са направили. „Вие вече сте част от една от най-престижните и желани европейски академии по изкуства. Честито на всички вас“, каза той и ги посъветва, въпреки всички предизвикателства, които ще им предостави студентския живот, да наблегнат на учението и на своето самоусъвършенстване. „Това е единственият начин да се превърнете в творци и да стъпите здраво, с достойнство, с чест и с респект, на пазарна труда, както в България, така и на европейската и световната сцена“, посочи ректорът и отправи благодарност към всички ръководители на академията, преподаватели, студенти, бивши и настоящи, които са оставили таланта си, силите си, частица от живота си за просперитета на тази институция.

След приветственото слово на доц. д-р Жан Пехливанов, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Елиза Стефанова официално му връчи акредитацията на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ за следващите 6 години.

Последва присъждането на наградите на ректора за изминалата учебна година, с които се удостояват преподаватели и студенти за високи постижения в учебната и научноизследователската дейност. Те бяха връчени на доц. д-р Евгений Шевкенов от факултет „Музикална педагогика“, доц. д-р Димо Енев от факултет „Музикален фолклор и хореография“, Методий Плачков от факултет „Изобразителни изкуства“ и Гина Кафеджиян – представител на администрацията, отдел „Международно сътрудничество“ в академията.

От сцената на Античния театър кратки приветствия отправиха и председателят на Студентския съвет на АМТИИ и председателят на Националното представителство на студентските съвети.

Освен утвърдени преподаватели и студенти, в концерта взеха участие и първокурсници от различни специалности, като Ивелина Георгиева от специалност „Изпълнителско изкуство поп и джаз“ и Катрин Гачева, актриса от Драматичен театър-Пловдив и първокурсничка в магистърска програма в академията, която беше и водеща на събитието.

Програмата тази вечер включваше изпълнения на представителните състави на висшето училище – Aкадемичният джаз бенд със солист доц. д-р Петър Салчев, Aкадемичният народен хор с диригент гл. ас. д-р Николай Горбанов и Aкадемичният народен оркестър с диригент проф. д-р Владимир Владимиров. Участваха и формациите „Интро“ и „Елика и приятели“, които се състоят изцяло от възпитаници на академията; оперният тенор и преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ доц. д-р Ивайло Михайлов, който изпълни песента „My way“; певицата Керана и възпитаниците на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ (НУМТИ) Пловдив – перкусионното дуо Аглея Канева и Александър Вичев.

На финала на тържественото откриване всички изпълнители се събраха на сцената, за да запеят заедно с публиката българската песен „Облаче ле бяло“.