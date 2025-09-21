Проблемът с безводието е от години, секторът беше зарязан, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов

Проблемът с безводието е от години, секторът беше зарязан, заяви в предаването "Защо, господин министър" по бТВ министърът на околната среда и водите Манол Генов. По думите му темата няма да приключи от днес за утре и е проблем, трупан през годините. Той подчерта, че в момента има достатъчно политическа воля от страна на правителството да бъде решена ситуацията.

Генов коментира и Националния борд по водите, като подчерта, че в него ще участват не само политически лица, но и експерти, както и всички собственици на ВиК инфраструктурата. Бордът ще има за задача да направи адаптация на ползването на водите спрямо измененията на климата, каза министърът.

По отношение на коментара на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски от кулоарите на парламента през изминалата седмица, че разговаря всеки ден с министрите, Генов заяви „Не съм разговарял с Пеевски, даже му нямам и телефона“. Министърът подчерта, че Пеевски никога не му е поставял задачи.

Относно проблема с незаконните сметища, Генов подчерта, че ситуацията става по-зле.Санкционираме постоянно, но сигналите за нерегламентирани сметища растат, поясни той. По думите му гражданите трябва да осъзнаят значението на разделното събиране, за да се намали депонирането.

Той коменира и темата за т.нар. черна пантера, която стана известна след видео, снимано на Шуменското плато. На въпрос къде е черната пантера Генов отговори, че малко се съмнява, че има такава черна пантера. Досега сме видели само снимки от 200-300 метра, допълни той. Министърът отбеляза, че регионалните екоинспекции участват в щабовете и заседанията по места. Положихме много усилия и по препоръка от южноафрикански професор, който ни даде конструкция на живоловен капан, нашите специалисти изработиха такъв капан, той се намира в Централен Балкан и ще го заложим, ако има сигнал за животното, каза той.