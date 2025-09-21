Фиорентина допусна поражение от Комо във футболното първенство на Италия

Джейдън Адай отбеляза победния гол в 93-ата минута, а Комо спечели срещу Фиорентина с 2:1 на "Стадио Артемио Франки" в двубой от четвъртия кръг, оставяйки виолетовите без победа в Серия А този сезон.

Роландо Мандрагора откри резултата за Фиорентина в 6-ата минута, като вкара от воле в долния ъгъл след отбитата топка от собствения си пряк свободен удар.

Мойзе Кийн можеше да увеличи аванса на домакините, но след негов удар топката прелетя над гредата.

Гостите обаче стигнаха до пълен отбора. В 65-ата минута Марк-Оливер Кемпф изравни с глава след центриране на Нико Пас от пряк свободен удар. В добавеното време резервата Джейдън Адай преодоля двама противникови защитници и с удар в близкия ъгъл донесе успеха на своя тим.

Комо събра 7 точки и се изкачи на осмо място в класирането, където Фиорентина е на 17-ата позиция с 2.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: Лацио - Рома 0:1 Кремонезе – Парма 0:0 Торино – Аталанта 0:3 Фиорентина - Комо 1:2 по-късно днес: Интер - Сасуоло от събота: Болоня - Дженоа 2:1 Верона - Ювентус 1:1 Удинезе - Милан 0:3 от петък: Лече - Каляри 1:2 в понеделник: Наполи - Пиза Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи, Милан

и Рома по 9, Аталанта и Кремонезе с по 8, следват съставите на Удинезе, Комо и Каляри с по 7 и други.