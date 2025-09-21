Конго ще замени от 16 октомври забраната за износ на кобалт с квоти

Конго ще отмени забраната за износ на кобалт от 16 октомври и в бъдеще ще регулира предлагането чрез годишни квоти. Това съобщи в неделя Националният орган за регулиране и контрол на пазарите на стратегически минерали, цитиран от Ройтерс.

На миннодобивните компании ще бъде разрешено да изнесат до 18 125 тона кобалт до края на 2025 г. За 2026 и 2027 г. квотите ще бъдат определени на по 96 600 тона годишно, уточниха от регулатора.

Конго, което през миналата година осигуряваше около 70 на сто от световното производство на кобалт, спря износа през февруари след спад на цените до най-ниските нива от девет години. Забраната бе удължена през юни и доведе до обявяване на форсмажорни обстоятелства от големи производители като "Гленкор" (Glencore) и китайската "СиЕмОуСи Груп" (CMOC Group).

Значителна част от добива на кобалт в страната идва от дребномащабния сектор, който до голяма степен е нерегулиран, което затруднява световните купувачи при проследяване на произхода и спазването на международните стандарти.

Преминаването към квотна система се извършва на фона на засилващия се конфликт в източната част на страната. Правителството обвинява незаконния добив на полезни изкопаеми в подпомагане на насилието от страна на бунтовниците М23.

Новата система, подкрепяна от "Гленкор" и отхвърляна от "СиЕмОуСи Груп", има за цел да намали запасите и да стабилизира цените. Квотите ще се разпределят въз основа на предишния износ на суровината, която е ключова за производството на батерии за електрически превозни средства.

От "Гленкор" отказаха коментар, а "СиЕмОуСи Груп" първоначално не е била открита за изявление.

Според регулатора 10 на сто от бъдещите обеми за износ ще бъдат запазени за стратегически национални проекти. Квотите ще могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на пазара или напредъка на местното рафиниране. Органът си запазва правото да изкупува обратно запасите от кобалт, които надвишават разрешените тримесечни квоти на дадено дружество, се посочва в съобщението.