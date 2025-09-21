Подробно търсене

Конго ще замени от 16 октомври забраната за износ на кобалт с квоти

Бойчо Попов
Конго ще замени от 16 октомври забраната за износ на кобалт с квоти
Конго ще замени от 16 октомври забраната за износ на кобалт с квоти
Снимката е илюстративна. Снимка: AP/Dita Alangkara, архив
21.09.2025 18:10
 (БТА)

Конго ще отмени забраната за износ на кобалт от 16 октомври и в бъдеще ще регулира предлагането чрез годишни квоти. Това съобщи в неделя Националният орган за регулиране и контрол на пазарите на стратегически минерали, цитиран от Ройтерс. 

На миннодобивните компании ще бъде разрешено да изнесат до 18 125 тона кобалт до края на 2025 г. За 2026 и 2027 г. квотите ще бъдат определени на по 96 600 тона годишно, уточниха от регулатора.

Конго, което през миналата година осигуряваше около 70 на сто от световното производство на кобалт, спря износа през февруари след спад на цените до най-ниските нива от девет години. Забраната бе удължена през юни и доведе до обявяване на форсмажорни обстоятелства от големи производители като "Гленкор" (Glencore) и китайската "СиЕмОуСи  Груп" (CMOC Group).

 Значителна част от добива на кобалт в страната идва от дребномащабния сектор, който до голяма степен е нерегулиран, което затруднява световните купувачи при проследяване на произхода и спазването на международните стандарти.

Преминаването към квотна система се извършва на фона на засилващия се конфликт в източната част на страната. Правителството обвинява незаконния добив на полезни изкопаеми в подпомагане на насилието от страна на бунтовниците М23.

Новата система, подкрепяна от "Гленкор" и отхвърляна от "СиЕмОуСи Груп", има за цел да намали запасите и да стабилизира цените. Квотите ще се разпределят въз основа на предишния износ на суровината, която е ключова за производството на батерии за електрически превозни средства.

От "Гленкор" отказаха коментар, а "СиЕмОуСи Груп" първоначално не е била открита за изявление.

Според регулатора 10 на сто от бъдещите обеми за износ ще бъдат запазени за стратегически национални проекти. Квотите ще могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на пазара или напредъка на местното рафиниране. Органът си запазва правото да изкупува обратно запасите от кобалт, които надвишават разрешените тримесечни квоти на дадено дружество, се посочва в съобщението.

/БП/

Свързани новини

14.08.2025 17:11

Мината, която захранва с критично важни минерали технологичния свят и финансира бунтовниците в ДР Конго

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго, въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде Франс прес, като се позова на службите за сигурност в страната.
04.08.2025 07:50

Ще доведе ли до траен мир споразумението за прекратяване на огъня между Руанда и Конго

Президентите на Демократична република Конго (ДРК) и Руанда си стиснаха ръцете, след като на 27 юни 2025 г. във Вашингтон двете страни сключиха мирно споразумение, което беше приветствано като исторически пробив, отбелязва Ройтерс. Сключеното с
21.05.2025 12:12

Цените на металите за производство на батерии за електромобили се понижават поради увеличено предлагане, отчита МАЕ

Ключови суровини за производството на батерии за електрически превозни средства, сред които кобалт, литий и графит, стават по-достъпни, въпреки силното търсене. Това пише в оповестен днес доклад на Международната агенция за енергията (МАЕ), цитиран
21.05.2025 07:22

Глобалното търсене на минерали увеличава престъпността и нестабилността, показва изследване на ООН

Нарастващото търсене на полезни изкопаеми на фона на глобалния стремеж към технологии за възобновяема енергия увеличава рисковете от престъпност, корупция и нестабилност, показва публикувано вчера изследване на Службата на ООН за борба срещу наркотиците и престъпността (UNODC), цитирано от ДПА.
20.03.2025 02:42

Президентът на Демократична република Конго заяви, че страната му е готова да сключи със САЩ сделка "минерали срещу сигурност"

Президентът на Демократична република Конго (ДРК) Феликс Чисекеди заяви, че страната му е готова да си партнира със САЩ по сделка "минерали срещу сигурност", предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:09 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация