Байер Леверкузен завърши наравно у дома с Борусия Мьонхенгладбах в среща от Бундеслигата

site.btaБайер Леверкузен завърши наравно у дома с Борусия Мьонхенгладбах в среща от Бундеслигата
Байер Леверкузен завърши 1:1 у дома с Борусия Мьонхенгладбах в среща от четвъртия кръг на футболното първенство на Германия.
Гостите изравниха в добавеното време чрез Харис Табакович.
Борусия, чийто временен мениджър Еуген Полански беше на пейката след уволнението на Херардо Сеоане, изостана в резултата, след като Малик Тилман вкара в 70-ата минута.
Но в края на двубоя гостите успяха да изравнят и да вземат една точка.
Байер Леверкузен е 12-и в класирането на Бундеслигата, а Гладбах е на предпоследна позиция с 2 точки.
По-рано днес Оливър Бърк отбеляза хеттрик за успеха на Унион Берлин срещу Айнтрахт Франкфурт с 4:3 като гост.
В момента Борусия Дортмунд е домакин на Волфсбург в последната среща от кръга.
Първенство на Германия по футбол, срещи от четвъртия кръг: Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин 3:4 Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах 1:1 по-късно днес: Борусия Дортмунд - Волфсбург от събота: Аугсбург - Майнц 1:4 Хамбургер - Хайденхайм 2:1 Хофенхайм - Байерн Мюнхен 1:4 Вердер Бремен - Фрайбург 0:3 РБ Лайпциг - Кьолн 3:1 от петък: Щутгарт - Санкт Паули 2:0 В класирането начело е Байерн Мюнхен с 12 точки, следван от РБ Лайпциг с 9, Борусия Дортмунд, Кьолн и Санкт Паули с по 7 и други.
/ИК/
