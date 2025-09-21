Подробно търсене

Байер Леверкузен завърши наравно у дома с Борусия Мьонхенгладбах в среща от Бундеслигата

Ива Кръстева
снимка: Federico Gambarini/dpa via AP
Леверкузен,  
21.09.2025 21:00
 (БТА)

Байер Леверкузен завърши 1:1 у дома с Борусия Мьонхенгладбах в среща от четвъртия кръг на футболното първенство на Германия.

Гостите изравниха в добавеното време чрез Харис Табакович.

Борусия, чийто временен мениджър Еуген Полански беше на пейката след уволнението на Херардо Сеоане, изостана в резултата, след като Малик Тилман вкара в 70-ата минута.

Но в края на двубоя гостите успяха да изравнят и да вземат една точка.

Байер Леверкузен е 12-и в класирането на Бундеслигата, а Гладбах е на предпоследна позиция с 2 точки.

По-рано днес Оливър Бърк отбеляза хеттрик за успеха на Унион Берлин срещу Айнтрахт Франкфурт с 4:3 като гост.

В момента Борусия Дортмунд е домакин на Волфсбург в последната среща от кръга.

Първенство на Германия по футбол, срещи от четвъртия кръг:
Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин                 3:4
Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах         1:1

по-късно днес:
Борусия Дортмунд - Волфсбург

от събота:
Аугсбург - Майнц              1:4
Хамбургер - Хайденхайм        2:1
Хофенхайм - Байерн Мюнхен     1:4
Вердер Бремен - Фрайбург      0:3
РБ Лайпциг - Кьолн            3:1

от петък:
Щутгарт - Санкт Паули         2:0

В класирането начело е Байерн Мюнхен с 12 точки, следван от РБ Лайпциг 
с 9, Борусия Дортмунд, Кьолн и Санкт Паули с по 7 и други.

/ИК/

