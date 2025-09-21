Байер Леверкузен завърши наравно у дома с Борусия Мьонхенгладбах в среща от Бундеслигата

Байер Леверкузен завърши 1:1 у дома с Борусия Мьонхенгладбах в среща от четвъртия кръг на футболното първенство на Германия.

Гостите изравниха в добавеното време чрез Харис Табакович.

Борусия, чийто временен мениджър Еуген Полански беше на пейката след уволнението на Херардо Сеоане, изостана в резултата, след като Малик Тилман вкара в 70-ата минута.

Но в края на двубоя гостите успяха да изравнят и да вземат една точка.

Байер Леверкузен е 12-и в класирането на Бундеслигата, а Гладбах е на предпоследна позиция с 2 точки.

По-рано днес Оливър Бърк отбеляза хеттрик за успеха на Унион Берлин срещу Айнтрахт Франкфурт с 4:3 като гост.

В момента Борусия Дортмунд е домакин на Волфсбург в последната среща от кръга.

Първенство на Германия по футбол, срещи от четвъртия кръг: Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин 3:4 Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах 1:1 по-късно днес: Борусия Дортмунд - Волфсбург от събота: Аугсбург - Майнц 1:4 Хамбургер - Хайденхайм 2:1 Хофенхайм - Байерн Мюнхен 1:4 Вердер Бремен - Фрайбург 0:3 РБ Лайпциг - Кьолн 3:1 от петък: Щутгарт - Санкт Паули 2:0 В класирането начело е Байерн Мюнхен с 12 точки, следван от РБ Лайпциг с 9, Борусия Дортмунд, Кьолн и Санкт Паули с по 7 и други.