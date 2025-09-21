Подробно търсене

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево", "Лесово" и "Калотина" на изход за леки и товарни автомобили

Йоана Христова
Снимка: БТА, архив
София,  
21.09.2025 19:24
Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция и на ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия на изход за леки и товарни автомобили, съобщиха на сайта си от "Гранична полиция“. 

Движението е нормално на всички пунктове на границата с Румъния. Заради ремонта на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението и преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и с Гърция. От "Гранична полиция" напомнят, че на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта. 

