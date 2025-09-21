За своя пети рожден ден фолклорен клуб „Омая“ и приятели от страната подариха на Търговище концерт-спектакъла “Гюрчлийската”. Танцьорите представиха единадесет музикално-танцови платна и чрез усърдието и таланта си накараха публиката да преживее разказваните истории.

С танц, музика, песен и костюми зрителят бе потопен предсватбената и сватбената обредност и ритуали на Югозападна България, премина през магията на Родопите, на Шоплука, на Северозапада, на Тракия и на Добруджа.

За петата годишнина на домакините от фолклорен клуб „Омая“ в Търговище дойдоха възпитаници на 140 СУ „Иван Богоров“ с професия „Танцьор“ – София, студенти от фолклорен ансамбъл при Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград и фолклорен танцов ансамбъл „На мегдана“ от София.

По думите на водещия Рангел Вангелов тази вечер зрителят е видял как силата на волята и обичта към корена, а също и вярата в българското, превръщат една скромна човешка мечта в стихия, наречена „Омая“.

Клубът от Търговище събира жени и мъже, преклонили глава пред българското. Те не са завършили училище за музикално-танцово изкуство, но вдъхновяват композитори и канят хореографи, за да обогатяват техния репертоар и да вдъхновяват своите почитатели.

В този дух говори и хореографът Георги Гаров. Той се върна през лятото на 2019 г., когато нахъсани жени от Търговище искат среща с него и така се случва „Омая“-та. „Оттогава до днес тези вълшебни хора създадоха четири нови музикално-танцови картини специално за техния клуб. Те създадоха и концерта днес. Това може да е пример за институции, занимаващи се с изкуството на фолклора!“, каза той.

Ръководителят на „Омая“ Ева Танева благодари на вярната публика -„Вие сте нашата посока и нашия мотив!“, каза тя.

От клуба допълват, че спектакълът “Гюрчлийската” е естествено продължение на общуването им с публиката, която е „дълго време емоционално “взривена” след миналогодишния концерт-спектакъл “Завръщане в образа” по Димитровден. Още тогава екипът отбеляза, че хората са жадни за изкуство“, допълни Танева.

“Гюрчлийската“ е част от проекта “Пет”, с който „Омая“ кандидатства и е одобрен от Община Търговище в конкурсна сесия по Програма “Култура плюс”. Спектакълът тази вече е част от културната програма на Община Търговище по повод 22 септември - Ден на Независимостта на България.

В залата на Драматичния театър публиката се докосна до симбиозата в дългогодишната дейност на хореографите Николай Цветков и Георги Гаров, композитора Петьо Кръстев, както и на техни последователи.

Събитията по отбелязването на петата годишнина на фолклорен клуб „Омая“ започнаха с откриването на изложбата, “Пътят към хорáта и хòрата”, подредена в Славейковото училище – част от музейния комплекс в Търговище.

А в празничния 22 септември танцьорите канят жителите на Търговище на общоградски “Празник с Омая” на поляната в местността “Парка”. Там ще бъде приготвен курбан, ще има софри, на които ще се точат гюзлеми и бухти, ще има музика, веселие и споделеност, обещават омайниците.