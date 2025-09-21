Подробно търсене

Женският баскетболен отбор на Монтана 2003 завърши на второ място на турнир в Гърция

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов, архив
София,  
21.09.2025 21:08
 (БТА)

Женският баскетболен отбор на Монтана 2003 завърши на второ място на международния турнир "Каити Еманоуилидоу" в Гърция, съобщиха от клуба в социалните мрежи.

Шампионките на България загубиха на финала от домакините от Пансерайкос с 57:77.

Във вчерашните полуфинали Монтана 2003 победи ПАОК с 85:79, докато домакините надделяха с 77:35 над тима на Анортозис Волоу.

Първият мач за сезона на Монтана ще бъде от турнира Адриатическата лига - на 8 октомври като домакин на Орлови (Босна и Херцеговина).

/ИК/

