С изложба, концерти, шествие, народни пехливански борби и празнична заря Белица отбеляза празника на града

С народни пехливански борби на стадиона в Белица започна отбелязването на празника на града с осмото издание на честването на общината под наслов „С любов и вяра в общите ценности“, както и 140 години от основаването на читалище „Георги Тодоров – 1885“. В борбите се включиха борци от различни категории. Местни производители и занаятчии представиха своята продукция на изложба базар с разнообразни земеделски и екологични изделия, както и занаяти.

Преди празничния концерт символично беше открита изцяло ремонтираната социална сграда, където се помещават всички изнесени държавни структури на територията на Община Белица. Това са Агенция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, Общинска служба „Земеделие“, както и офиси на политически партии. Дълги години нямаше възможност за финансиране. Радвам се, че по Плана за възстановяване тя е една от седемте сгради, които реновираме на територията на Община Белица. Днес съвсем символично я откриваме изцяло обновена. Това обясни пред БТА кметът на общината Радослав Ревански.

Кметът поздрави в словото си всички присъстващи и отбеляза, че това е една от най-развиващите се общини в Република България. Казвам го нескромно, защото преди 10 години поех ангажимент да направя така, че да има млади хора в моята родна община, да живеем по европейски. Най-голямата цел, която си поставих, е да обединявам хората. Усещайки спокойния живот, който има във всяко едно населено място в нашата община, смея да кажа, че почти съм го постигнал, подчерта Радослав Ревански. Той се обърна и към младите хора с призив да четат и да трупат знания по повод празника на народното читалище – 140 години от неговото създаване.

По време на празничния ден беше показана изложба от картини на художника Венко Мадолев. Вечерната програма започна с празнично шествие с участието на жители на Белица, ученици, самодейни творчески колективи и гости. След това се състоя тържествен концерт-спектакъл, посветен на юбилейната 140-годишнина на читалище „Георги Тодоров – 1885“. В него участие взеха Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград, театралното студио от Белица с постановката „България – това съм аз“, Фолклорен ансамбъл – Белица и мажоретен състав „Димитър Мечев“ – Велинград. Водещ на събитието бе Силвия Домозетска, а режисьор – Жорж Гатев, с медийното партньорство на ТВ „Родина“. Празничният ден ще завърши с концерт на поп-фолк изпълнители тържествена заря. Сред присъстващите на празника бяха народни представители, кметове на съседни общини, жители и гости на Белица. Общината получи и поздравителни адреси.

По-рано през деня се състоя и кръгла маса на тема „Читалищата през XX и XXI век“ с участието на експерти в областта на читалищното дело. В началото на месец август излезе от печат книгата „140 години читалищно дело в Белица – историята продължава“. Мая Падарева е неин автор и секретар на читалището в Белица.