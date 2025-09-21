Женският национален отбор на България по естетическа групова гимнастика стана европейски шампион на първенството в Будапеща, сребърен медал за девойките

Женският национален отбор на България по естетическа групова гимнастика спечели титлата, а девойките взеха сребърни отличия на Европейското първенство в унгарската столица Будапеща.

Тhe National team в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева изпълни отлично композицииите си и в двата състезателни дни. Възпитаничките на Кристина Ташева събраха 57.200 точки, след като бяха оценени с 28.600 точки вчера и днес.

На второ място е Експерсия (Русия) с 56.600 точки, а третата позиция зае Мадона (Русия) с 55.700 точки.

Тимът на Академик София завърши осми с 52.450, а Велбъжд Кюстендил е 24-и.

При девойките National team Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова, който беше лидер след първия ден, завоюваха сребърните отличия със сбор от 55.000 (27.200 и 27.800). Европейски шампион стана Мадона Джуниър (Русия) с 55.150, а бронзовите отличия взеха гимнастичките от Виктория (Русия) с 54.450 точки.

В тази възрастова група тимът на Академик е шести с 53.150 точки, Етър Елит - 24-и, а Афродита - 27-и.