Женският национален отбор на България по естетическа групова гимнастика стана европейски шампион на първенството в Будапеща, сребърен медал за девойките

Ива Кръстева
Националният отбор на България по естетическа групова гимнастика за жени, снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Будапеща,  
21.09.2025 19:44
 (БТА)

Женският национален отбор на България по естетическа групова гимнастика спечели титлата, а девойките взеха сребърни отличия на Европейското първенство в унгарската столица Будапеща.

Тhe National team в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева изпълни отлично композицииите си и в двата състезателни дни. Възпитаничките на Кристина Ташева събраха 57.200 точки, след като бяха оценени с 28.600 точки вчера и днес.

На второ място е Експерсия (Русия) с 56.600 точки, а третата позиция зае Мадона (Русия) с 55.700 точки.

Тимът на Академик София завърши осми с 52.450, а Велбъжд Кюстендил е 24-и.

При девойките National team Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова, който беше лидер след първия ден, завоюваха сребърните отличия със сбор от 55.000 (27.200 и 27.800). Европейски шампион стана Мадона Джуниър (Русия) с 55.150, а бронзовите отличия взеха гимнастичките от Виктория (Русия) с 54.450 точки.

В тази възрастова група тимът на Академик е шести с 53.150 точки, Етър Елит - 24-и, а Афродита - 27-и.

/ИК/

20.09.2025 22:15

Националните отбори на България по естетическа групова гимнастика за жени и за девойки поведоха в класирането след първия ден на Европейското първенство в Будапеща

При жените The National team в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева изпълни отлично композицията си и беше оценен с 28.600 точки.
13.09.2025 20:00

В едночасова продукция Българска федерация естетическа групова гимнастика представи в Самоков домакинството на страната на Световното първенство

На импровизирана пресконференция президентът на БФЕГГ Мариета Дукова благодари на инж. Петър Георгиев за домакинството в невероятния спортен комплекс в София, на Министерството на младежта и спорта и на всички спонсори за подкрепата.
01.09.2025 13:28

Състезателки от над 35 държави ще участват на Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков в края на месец ноември

България ще участва със седем отбора при жените и при девойките на предстоящото Европейско първенство в Будапеща (Унгария) в края на месец септември и на световния шампионат в София. При жените това са национален отбор на България, Академик (София) и Велбъжд (Кюстендил), а при девойките - национален отбор, Академик (София), Етър Елит (Велико Търново) и Афродита (Димитровград).

