В едночасова продукция Българска федерация естетическа групова гимнастика представи в Самоков домакинството на страната на Световното първенство в този спорт, което ще се проведе от 26 до 30 ноември.

11 отбора от различни възрасти и различни клубове от страната представиха своите съчетания пред публиката в новия комплекс "Самелион" в Самоков пред официални лица като Венета Галева, зам. - кмет на община Самоков, Даниела Трохарова, началник отдел “Оразование” в Община Самоков, инж. Петър Георгиев, инвеститор на комплекс "СамЕлион", легендите на българския спорт Йорданка Благоева и Камелия Дунавска, и други.

Това беше и символично изпращане на отборите за Европейското първенство в Будапеща (Унгария), което ще се проведе в края на следващата седмица.

В продукцията участваха представители на клубовете Афродита (Кърджали), Академик (София), Клуб за изкуство и спорт Дунавска (Самоков), Велбъжд (Кюстендил), националните отбори за жени и за девойки.

Националният отбор на България за жени е световен шампион от 2022 година, а през 2023 и 2024 е сребърен медалист от шампионати на планетата.

На импровизирана пресконференция президентът на БФЕГГ Мариета Дукова благодари на инж. Петър Георгиев за домакинството в невероятния спортен комплекс в София, на Министерството на младежта и спорта и на всички спонсори за подкрепата.

Световната и европейска шампионка с ансамбъла на България по художествена гимнастика от първенствата във Варна 1987 и Хелзинки 1988 Камелия Дунавска и нейният клуб, заедно с Българската федерация по естетическа групова гимнастика, пък организират първия у нас съвместен турнир по художествена и естетическа гимнастика - "Златните момичета - вчера, днес и завинаги" и купа "Самелион". Надпреварата ще се проведе от 17 до 19 октомври в Самоков.

Световното първенство по естетическа гимнастика ще бъде най-важното и вълнуващо спортно събитие в календара на Международната федерация за тази година и ще се проведе в новопостроения комплекс "СамЕлион" от 26 до 30 ноември. Организатор и домакин е лицензираната към Министерството на младежта и спорта Българска федерация естетическа групова гимнастика. Това събитие ще събере най-добрите национални и международни гимнастички в грандиозна надпревара на артистичност, високи спортни постижения и отдаденост, целящи да дадат възможност на следващото поколение спортни таланти.

Тазгодишното Световно първенство ще събере 35 международни делегации, над 3000 гимнастички, 1500 делегати, 20 хиляди телевизионна аудитория . Очаквания брой български участници е 417 гимнастички и около 150 делегати.

БТА е медиен партньор на шампионата в Самоков.