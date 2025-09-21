Подробно търсене

Проблемът с водата се задълбочава и трябва да се търсят решения и по отношение на водоизточниците, и по отношения на инфраструктурата, каза Росен Желязков
Снимка: БТА, архив
София,  
21.09.2025 21:54
 (БТА)

Проблемът с водата се задълбочава и трябва да се търсят решения и по отношение на водоизточниците, и по отношения на инфраструктурата, коментира в предаването „Интервюто“ на БНТ премиерът Росен Желязков. 

На въпрос за ситуацията в Плевен той отговори, че проблемът е дългосрочен, но догодина в Плевен не трябва да има режим на водата. Всички в кризисния щаб, а и в Националният борд по водите, ще работят за решаването на проблема, който зависи от ВиК и кметове на общини, и не само в Плевен, добави той. 

Желязков каза още, че водната криза е проблем от много години, който се задълбочава с влошаването на климатичната обстановка в страната. Той допълни, че без валежи е трудно да се осигури необходимото водно количество. 

Проблемите са свързани с лошо планиране и лошо управление на водите и недобра координация по отношение на тяхното ползване, каза още премиерът. Според него най-проблемна е водната инфраструктура. Желязков отбеляза още, че усилията за справяне с водната криза са насочени към ремонтни дейности.

 

