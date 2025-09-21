Премиерът Росен Желязков: Има стабилно мнозинство и то гарантира немалко управление

За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство и то гарантира немалко управление, заяви премиерът Росен Желязков в предаването „Интервюто“ на БНТ.

Той отбеляза, че правителството е сложна коалиция и посочи, че партиите в нея са основно лидерски и ако може да се говори на сблъсъци, те са на ниво лидери. И аз не бих ги нарекъл сблъсъци, а дебати и дискусии, които се проверяват за устойчивостта си с гласуването и подкрепата за кабинета, добави премиерът. Затова всички, които подкрепят кабинета, зависят един от друг и зависят за това да има правителство, правителството е гаранция за това, че има парламент, а парламентът е мястото, където се решават важните въпроси. посочи Желязков. По думите му центърът на властта е взаимодействието между правителството и мнозинството, в парламента е центърът на вземането на решения.

Колкото и да се опитват някои политически играчи да вбиват клин между мен и лидера на ГЕРБ, това е напразно и обречено на неуспех, заяви още министър-председателят. Аз съм диалогичен човек, моят ангажимент е да намирам разбиране в мнозинството в парламента по важните решения и аз мисля, че го постигам, а ролята на лидерите е да правят основните политически послания и да гарантират стабилността на правителството, добави той.