Подробно търсене

Ботев Пловдив се наложи като гост над Септември

Боян Денчев
Ботев Пловдив се наложи като гост над Септември
Ботев Пловдив се наложи като гост над Септември
снимка: БТА
София,  
21.09.2025 19:43
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига:

Септември София - Ботев Пловдив – 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Армстронг Око-Флекс 9, 1:1 Георги Върбанов 34, 1:2 Маскоте 77, 1:3 Армстронг Око-Флекс 90+5
пропуск от дузпа: Тодор Неделев 50-ата минута
червен картон: Себастиан Уейд (Септември) 

Славия - Берое Стара Загора - по-късно днес

от събота:
Добруджа - Локомотив София - 2:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 53, 1:1 Лукас Кардосо 63 дузпа, 2:1 Лукас Кардосо 80, 2:2 Ангел Лясков 86
червен картон: Ерол Дост (Локомотив София, 72-ата минута)  

ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив - 4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Марто Бойчев 43, 2:0 Атанас Илиев 51, 3:0 Мамаду Диало 67, 4:0 Мамаду Диало 70  

в понеделник:
Арда Кърджали - Черно море Варна
Ботев Враца - ЦСКА

от петък:
Левски - Лудогорец                 - 0:0

Монтана - Спартак Варна            - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2  Мартин Михайлов 58 автогол

временно класиране:
 1. Левски              8   6  2  0  15:4   20 точки 
 2. ЦСКА 1948           9   6  1  2  16:8   19
 3. Лудогорец           8   5  3  0  14:3   18   
 4. Локомотив Пловдив   8   4  4  1   9:9   16 
 5. Черно море          8   4  3  1  13:5   15 
 6. Локомотив София     9   2  5  2   9:7   11
 7. Монтана             9   3  2  4   7:13  11
 8. Спартак Варна       9   2  4  3  10:10  10
 9. Ботев Враца         8   2  4  2   6:6   10
10. Арда Кърджали       8   2  3  3   9:9    9
11. Берое               7   2  3  2   9:11   9
12. ЦСКА                8   1  4  3   7:8    7
13. Добруджа            9   2  1  6   8:14   7 
14. Ботев Пловдив       8   2  1  5   8:14   7
15. Септември София     9   2  0  7   9:21   6
16. Славия              8   1  2  5   9:16   5

/БД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:43 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация