Ботев Пловдив победи Септември

Първенство на България по футбол, среща от деветия кръг в Първа лига:

Септември София - Ботев Пловдив - 1:3 (1:1)

голмайстори: 0:1 Армстронг Око-Флекс 9, Георги Върбанов 34, 1:2 Маскоте 77, 1:3 Армстронг Око-Флекс 90+5

пропуск от дузпа: Тодоро Неделев 50-ата минута

червен картон: Себастиан Уейд (Септември)

стадион: "Локомотив", София

главен съдия: Любослав Любомиров

жълти картони:

- за Септември: Мартин Христов, Георги Върбанов, Кубрат Йонашчъ

- за Ботев: Емануел Оджо, Енок Куатенг

състави:

Септември: Янко Георгиев, Георги Върбанов, Мартин Христов, Кубрат Йонашчъ, Себастиан Уейд, Виктор Очаи, Стоян Стоичков (62-Робин Шутен), Николас Фонтейн (75-Йоан Бауренски), Клери Сербер (78-Валантайн Озорнвафор), Мой Пара (62-Галин Иванов), Бертран Фурие

старши треньор: Стамен Белчев

Ботев Пловдив: Даниел Наумов, Габриел Нога (42-Никола Солдо), Андрей Йорданов, Тодор Неделев, Димитър Митков (46-Маскоте), Николай Минков, Енок Куатенг, Армстронг Око-Флекс, Емануел Оджо, Емил Мартинов (75-Стивън Петков), Симеон Петров (56-Никола Илиев)

старши треньор: Николай Киров

Ботев Пловдив вече не е на последно място във временното класиране в Първа лига след победа с 3:1 като гост над Септември София в мач от деветия кръг на Първа лига. Две от новите попълнения на „канарчетата“ Армстронг Око-Флекс (2) и Маскоте се разписаха, а капитанът Тодор Неделев пропусна дузпа. За Септември точен бе Георги Върбанов.

Още в 9-ата минута на мача Армстронг Око-Флекс откри резултата в полза на Ботев. Нападателят от Република Ирландия получи топката в наказателното поле след центриране на Николай Минков и майсторски я прати в мрежата на Янко Георгиев.

Пловдивчани продължиха да играят по-силно и Димитър Митков пропусна да удвои.

В 34-ата минута Септември изравни резултата. В основата на попадението бе Клери Сербер, който завърши самостоятелен пробив с подаване към Георги Върбанов, който стреля покрай Даниел Наумов за 1:1.

Три минути след подновяването на играта Върбанов повали в наказателното поле Минков и Ботев получи дузпа от съдията Любослав Любомиров. Капитанът на гостите Тодор Неделев застана зад топката, но ударът му бе спасен от Янко Георгиев.

В 57-ата минута резервата Никола Илиев също бе много близо до втори гол за Ботев, като ударът му от близко разстояние бе право в Георгиев.

В 72-ата минута положението за Септември стана тежко, тъй като Себастиан Уейд удар в главата Куатенг и реферът му показа директен червен картон. Само четири минути по-късно Ботев поведе отново в резултата. Маскот от точката на дузпата не остави шансове на Георгиев, а асистенцията отново бе на Минков.

В последната минута на допълнителното време на мача Армстронг Око-Флекс завърши бърза контраатака с точен удар за крайното 3:1 в полза на Ботев.