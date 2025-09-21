Стамен Белчев: „Разочарован съм от начина на игра при нас и държането на топката“

Треньорът на Септември София Стамен Белчев беше много критичен след поражението с 1:3 от Ботев Пловдив в мач от 9-ия кръг на Първа лига.

„И червеният картон беше повратен и причина да загубим, но аз съм разочарован от начина на игра при нас и държането на топката. Необяснимо е да излезем с такъв респект срещу Ботев. Не знам дали бяхме пренавити, но това, което показахме беше под всяка критика. Максимално улеснихме Ботев, нищо като идеи и това, което имахме като стратегия.

За съжаление, толкова грешки и не само младите, но и опитните също днес бъркаха. Нямам обяснение. Лесни мачове нямаме, всички са трудни, когато е както днес и улесняваме противника. Като сме концентрирани и покажем лицето си, поне удовлетворението е друго. Нямаше нищо позитивно. Това, че с един удар отбелязахме един гол... нищо друго. Нито владяхме топката, нито стояхме спокойно и уверено. Бяхме неузнаваеми“, завърши Стамен Белчев.