Рубен ван Бомел получи тежка контузия в дербито между ПСВ Айндховен и Аякс

Рубен ван Бомел получи контузия в дербито между ПСВ Айндховен и Аякс от шестия кръг в първенството на Нидерландия, завършило наравно 2:2. Крилото на шампионите и младежки национал на своята родина е с тежка травма в коляното след сблъсък с Лукас Роса от Аякс и принудително напусна терена пет минути преди края на първото полувреме.

В седмата минута Исмаел Саибари даде аванс за домакините от ПСВ, но Кенет Тейлър възстанови равенството малко повече от половин час игра.

Испанският национал до 21 години Ярек Гасиоровски отново изведе Айндховен напред в 81-ата минута, но Оскар Глох фиксира крайното 2:2 малко преди изтичане на редовното време на двубоя.

ПСВ има актив от 13 точки на второ място, докато отборът от Амстердам е с точка по-малко на третата позиция. Лидерът Фейенорд направи зрелищно равенство 3:3 като гост срещу АЗ Алкмаар и е с 16 пункта.