Три победи за България на старта на Европейското лично първенство по тенис до 16 години в Италия

Александър Толев се класира за втория кръг на сингъл при юношите на Европейското лично първенство по тенис до 16 години в Парма (Италия).

Българинът победи убедително Алекс Туомолин (Финландия) с 6:0, 6:3 и донесе трети успех за България в първия ден на надпреварата.

Поставеният под номер 12 в схемата Калоян Шиков ще започне участието си от втория кръг.

По-рано днес Моника Господинова и Александра Рангелова се класираха за втория кръг на сингъл при девойките. Господинова спечели със 7:5, 2:6, 6:3 срещу Андреа Папакириаку (Кипър), а Рангелова разгроми с 6:1, 6:1 Хрисула Параскевопулу (Гърция).

Шиков и Толев, поставени под номер 5 на двойки, ще стартират от втория кръг. Господинова и Рангелова ще стартират на двойки срещу хърватките Ника Чакарун и София Сантос.

Треньор на юношите е Драгомир Драганов, а на девойките Михаил Кънев.