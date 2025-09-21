Робот помага в грижите за болни деца и възрастни хора в САЩ

Роботът Робин, снабден с изкуствен интелект, носи емоционална подкрепа на болни деца в САЩ, съобщава агенция АП.

Робин е робот с изкуствен интелект, създаден да се държи като малко дете и да предоставя емоционална подкрепа в болници и домове за възрастни хора, като същевременно помага за справяне с недостига на персонал. Пет години след представянето си в САЩ, Робин вече е добре познат в 30 здравни заведения в щатите Калифорния, Масачузетс, Ню Йорк и Индиана.

„Медицинските сестри и персоналът са претоварени и под напрежение, и, за съжаление, често нямат време да осигурят достатъчно внимание на пациентите“, казва Карен Хачикян, изпълнителен директор на Expper Technologies - компанията, разработила робота. Робин е около 30% автономен, а останалото се контролира дистанционно от оператори, под наблюдението на медицински специалисти. Хачикян обяснява, че с всяко взаимодействие роботът събира още данни и става все по-самостоятелен. Робин отразява емоциите на човека, с когото говори – ако пациентът се смее, той също се смее; ако разказва нещо тъжно – лицето на робота показва съчувствие.

В домовете за възрастни хора Робин играе игри за памет с пациенти с деменция, води ги през упражнения за дишане и предлага компания, напомняща за връзката между внуче и баба или дядо.

Хачикян си спомня случай в Лос Анджелис, когато жена получила паник атака и попитала специално за Робин. Роботът ѝ пуснал песни на любимия ѝ изпълнител – Елвис Пресли, и видеа с кученца, докато тя се успокои отново.

Според прогнози на Американската асоциация на медицинските колежи, САЩ ще изпитат дефицит на около 86 000 лекари в следващите 11 години. Затова Хачикян вижда Робин като нещо много повече от средство за емоционална подкрепа. Той иска роботът да може да измерва жизнени показатели и да ги изпраща към медицинския екип, а в бъдеще дори да помага на възрастни пациенти да се преобличат или да използват тоалетната.

Хачикян разработва Робин по време на докторантурата си. Израствайки самотен в Армения, той често се чувствал изолиран и по-късно искал да създаде робот, който да бъде приятел, допълват от АП.