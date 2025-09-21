Генералният директор на „Арменпрес” Нарине Назарян посети храм „Св. Саркис“ и музеи във Варна, запозна се и с дейността на пресклуба на БТА в града

Генералният директор на „Арменпрес” Нарине Назарян посети Варна. Тя е на визита в страната по покана на Българската телеграфна агенция (БТА).

Заедно с генералния директор на БТА Кирил Вълчев, Назарян гостува в храма „Св. Саркис“ във Варна, където се срещна и разговаря със свещеника Армен Мелконян. Своя пост на духовен водач той пое през декември м.г. Сподели, че говори осем езика, но не и български все още. Родом е от Сирия. Преди да дойде в България е служил в Германия, Нидерландия и Люксембург. Той отбеляза, че във Варна има голяма арменска общност, която наброява около 3 хиляди души. От април 2024 г. работи и Българо-арменски културно-информационен център, който активно организира различни събития.

Днес в храм „Св. Саркис“ отец Армен Мелконян отслужи Света Литургия. На нея присъства бившият ръководител на Окръжния и Апелативния съд във Варна Ванухи Аракелян, която също разговаря с директора на „Арменпрес”.

Храмът „Св. Саркис“ датира още от XVII век. Църквата е била гробищна, изгоряла при неизвестни обстоятелства. Настоящият храм е осветен през януари 1844 година. През 1910 г. му е направен основен ремонт и е достроена камбанарията. През 2002 г., по инициатива на църковното настоятелство на църквата, „Св. Саркис“ е обновена.

Програмата на Нарине Назарян във Варна включваше още посещение на Римските терми и на Археологическия музей, където се запозна златното съкровище, открито във Варненския халколитен некропол. По време на посещението си във Варна Назарян се запозна и с дейността на Националния пресклуб на БТА в града.

Вчера тя присъства на представянето на септемврийския брой на списание ЛИК на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“. Предишният ден ръководителят на националната информационна агенция на Армения разгледа новите помещения, дигитализационен център и читалня за архивите на БТА и обновената новинарска стая, които бяха направени след гостуването ѝ на 19 октомври 2022 г. (в рамките на държавното посещение на арменския президент Вахагън Хачатурян) за подписването на споразумението между двете агенции за обмен на новини. По него досега БТА публикува близо 450 новини на „Арменпрес” в рубриката „Паралели”, както арменската агенция редовно публикува новини от България директно с източник БТА. Преди три години това беше 17-и поред договор на БТА с партньорска национална агенция, който предвижда ежедневна размяна и публикации на новини, а сега тези договори са вече утроени до 50, включително с агенциите на другите две кавказки републики - Азербайджан и Грузия.

Според генералния директор Кирил Вълчев така БТА и „Арменпрес” изпълват със съдържание арменската поговорка, която гласи, че „днешната дума е утрешният мост“. Още повече, че българският народ и арменският, наричан от Яворов „винаги храбър народ“, са свързани и от общата си християнска вяра.

В Спогодбата между България и Армения за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката от 1994 г. изрично е предвидено и сътрудничество в областта на киното чрез филмовите организации на двете страни, насърчаване на продуцентския интерес за общи филмови проекти и организирането на седмици на българското и арменското кино. През годините български филми са участвали и отличавани на международния филмов фестивал Apricot tree в Армения, припомни Вълчев.