С тържествена сесия на общинския съвет Цариброд отбеляза своя празник

С тържествена сесия на общинския съвет днес сръбската община Цариброд (Димитровград), населена предимно с етнически българи, отбеляза своя празник, който се чества на деня на Рождеството на Пресвета Богородица по стар стил.

Сесията започна малко след 14 ч. в Културния център в общинския град, а преди нея гражданите и гостите на Цариброд имаха възможност да дегустират и да си купят продукти и изделия на местни занаятчии и производители, разположени по протежението на централната улица "Балканска".

Тържествената сесия започна с приветствени поздрави към специалните гости в залата, сред които бяха посланикът на България в Белград Петко Дойков, временно управляващият генералното консулство на България в Ниш Цветомир Йорданов, кметът на община Костинброд Трайко Младенов, кметът на община Годеч Радослава Асенова, заместник кметът на българския град Димитровград Яшо Минков, заместик председателят на общинския съвет на Стара Загора проф. Иван Върляков, директорът на Националния археологически институт с музей в София доцент Христо Попов, както и представители на УНСС и Националната спортна академия "Васил Левски".

Сесията откри председателят на общинския съвет Зоран Джуров, който направи равносметка на важните събития, белязали живота на община Цариброд през изминалата година, и изказа думи на надежда за бъдещето на общината.

"От празника преди една година до днешния ден минахме през един изключително труден период, през който усетихме отговора на природата и последиците от климатичните промени чрез недостига на питейна вода в общината, водния режим и падането на нивото на река Нишава до исторически минимум. Поради това беше обявено бедствено положение с цел осигуряване на вода за хората и животните, без затруднения за местния бизнес", каза Джуров, като не пропусна да отбележи, че разделенията в обществото и политическата нестабилност в страната в резултат от продължаващите вече близо година протести са допринесли за трудности от финансово естество за община Цариброд.

Джуров изрази надежда и че до следващия празник на града ще бъде изграден нов граничен контролно-пропускателен пункт, който да улесни преминаването на гражданите на Цариброд, които работят или учат в България. Той подчерта, че разговори за това между сръбските и българските гранични власти са проведени само преди няколко дни.

Кметът на община Цариброд Владица Димитров призова за солидарност както между двата братски народа в България и Сърбия, така и между гражданите на сръбската държава, а българският посланик Петко Дойков каза, че празникът на Цариброд, който се ситуира между две от най-важните дати за България - Съединението и Независимостта - "е добър повод да си припомним за наследството на нашите български предци и тяхното дело, както и за православието, което е една от най-важните културни връзки между нашите два народа още от епохата на Средновековието". Двамата изразиха съгласие, че сред най-важните цели за бъдещето е да се продължи и да се засили съвместната работа в множество сфери, като политика, култура, наука и образование.

Заместник-метът на Димитровград в България Яшо Минков отбеляза, че в Цариброд се чувства като у дома си и че най-важният актив на града са хората и техният дух и сърце - нещо, което потвърди и заместник-председателят на общинския съвет на Стара Загора Иван Върляков, който предаде сърдечни поздрави към гражданите на Цариброд от кмета на Стара Загора.

Доцент Христо Попов изрази радостта си от това, че Националният археологически институт в София и Народната библиотека "Детко Петров" в Цариград си сътрудничат активно "в търсенето на истината за райони с общо древно минало", което, по думите му, до преди 20 години е било по-скоро спорадично и случайно.

Бяха прочетени поздравителни адреси от Изпълнителната дирекция за българите в чужбина, общинския съвет на Асеновград, кмета на община Костенец Йордан Ангелов, община Драгоман и община Етрополе.

В края на тържественото общинско заседание бяха раздадени отличия и награди на заслужили граждани на Цариброд - ученици и професионалисти, а събитието бе закрито с празничен концерт.

Празничната програма продължи с обяд за официалните гости и спортни събития в спортния комплект "Парк'.

Един час преди началото на сесията на общинския съвет пред Културния център се бяха събрали група граждани, държащи плакати с лозунги против правителството и в подкрепа на протестиращите из цялата страна студенти. Те посрещаха официалните гости със скандирания, освирквания и въпроси.