Сто и петдесет четвъртъка протест: баби и дядовци на барикадите в Нидерландия за климата

Те са на възраст над 65 години и са загрижени за околната среда, но преди всичко са обезпокоени. Бабите и дядовците за климата празнуват тази седмица юбилейния си протест. За 150-и път те демонстрират пред парламента, за да привлекат вниманието към бъдещето на своите внуци – и на внуците след тях, съобщава нидерландският сайт "Ню" в свой обзор за набиращото все по-голяма популярност в Нидерландия движение "Баби и дядовци за климата" и за мотивацията на неговите членове.

В четвъртък следобед пътниците около централната гара в Хага бяха изненадани от метър дълга синя „вълна“, зад която се виждаха лицата на около петдесет възрастни демонстранти. Жестът символизираше океана, а на заден план „климатичният хор“ изпълняваше песни за покачването на водата.

По този начин движението отбеляза 150-ата си протестна акция. По традиция демонстрациите се провеждат всеки четвъртък пред Долната камара, но този път организаторите не получиха разрешение заради големия брой участници. В края на акцията се присъединиха няколко депутати от Зелените лейбъристи, за да изразят подкрепата си. Обичайно са пред Долната камара, но последния четвъртък следобед са дошли твърде много хора и не са получили разрешение. В края на акцията в последния момент все пак се появяват няколко депутати (всички от Зелените лени – Партията на труда), за да изразят подкрепата си.

Освен протестни действия активистите изнасят лекции, разговарят с пенсионни фондове за устойчивост и търсят диалог с политици. Те си сътрудничат и с швейцарските "Климатични баби", които спечелиха дело в Европейския съд по правата на човека.

Организацията възниква през 2015 г., когато група възрастни, заедно с фондацията "Ургенда" (Urgenda), преминават пеша разстоянието от 620 км от Нидерландия до Париж, където тогава се провежда климатичната конференция СОР20. След подписването на Парижкото споразумение се формира ядрото на движението. За близо десет години инициативата се разраства и вече обединява хиляди участници в Нидерландия и други европейски страни.

За около десет години малката група ентусиазирани пешеходци се разрасна за до няколко хиляди възрастни хора, загрижени за климата, в цяла Нидерландия и в няколко европейски страни.

Дивите цветя се превърнаха в царевични ниви

"С действията си искаме да изразим нашите опасения", казва Марлис Гомърс (75) от Горсел, организатор на протестите. По думите ѝ тревогите са свързани не само с нейните внуци, но и с бъдещите поколения. Тя припомня, че в младостта ѝ поляните край мелницата в родното ѝ място били пълни с диви цветя и билки, а днес там има единствено царевични ниви.

Гомърс не се страхува да се погледне в огледалото. "Аз самата съм част от поколението, което е преживяло растеж и е пожънало плодовете му. Важно е да помислим за последствията от нашите действия".

Тя се опитва да остане оптимистична, че някой ден нещо ще се промени. "Длъжни сме това към себе си и към бъдещите поколения. Не можем да позволим нещата да продължат така, както са сега".

По-старото поколение има дял в климатичния проблем

Ханс Байенс (74) от Лайден е участвал в около 50 демонстрации. "Чувствам се съучастник в проблема", казва той, като подчертава, че е направил лични стъпки – отървал се е от колата си и е изолирал дома си, но според него е нужно много повече. Байенс редовно обсъжда климатичната криза със своите девет внуци.

"Не можем само да изискваме нещо от другите страни, трябва и ние да допринесем. Дори ако това означава по-малко благоденствие", допълва той.

"Войни, политически кризи, упадъкът на демокрацията. Има толкова много напрежение и то само ще се увеличава, ако средната класа в останалата част от света започне да консумира колкото нас. Ние вече сме изчерпали възможностите си, но не сме готови да направим крачка назад".

"Планетата не е неизчерпаема"

Илона Хофстра (78) от Гравенланд, бивша журналистка, смята, че всеки трябва да е наясно със състоянието на климата, дори хората без внуци. И понякога забелязва, че по-младите поколения не осъзнават, че ресурсите на планетата не са неизчерпаеми. "Като потребител можеш да купиш и получиш всичко и да летиш навсякъде, но като гражданин трябва да се замислиш дали наистина искаш това", казва тя.

"Всичко, което произвеждаме, използваме и от което се наслаждаваме, като вода, въздух и гори, идва от Земята и трябва да го пазим. През последните петдесет години не сме го осъзнавали достатъчно. Затова сега сме на прага на преломна точка".

На 78 години тя продължава да се бори, защото вярва в силата на повторението. "Има много големи проблеми, но нищо не е толкова спешно, колкото тази криза. Нещата трябва да се подобрят, но могат и да се влошат. Трябва да се опитаме да предотвратим това".