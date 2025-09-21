Николай Киров: "На този етап оставам, аз това, което казах го направих, но имам нужната подкрепа от ръководството"

Старши треньорът на Ботев Пловдив Николай Киров бе доволен от победата с 3:1 като гост над Септември. Двубоят бе от 9-ия кръг на Първа лига.

„Това са неща, които са между нас с г-н Филипов, той цяла седмица е до нас. На този етап оставам, аз това, което казах го направих, но имам нужната подкрепа от ръководството, получих я и от състезателите. Продължаваме по трудния път, по който сме поели.

И като създадени ситуации и като поведение на терена, мисля, заслужена победа, но пак дойде по труден начин. Явно такава ни е съдбата през тази година. Важна победа на този етап, дано вдъхне увереност на нашите състезатели.

Като ситуации успяхме да създадем доста, но отново допуснахме елементарен гол, ще го анализираме и коментираме. Целта на селекцията е да имаме по двама души на всяка позиция, когато има нужната конкуренция, тогава качеството излиза на преден план“, заяви Николай Киров.