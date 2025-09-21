Монако и Страсбург се изравниха с ПСЖ и Олимпик Лион на върха във френската Лига 1

Отборите на Монако и Страсбург се изравниха по точки с тимовете на Пари Сен Жермен и Олимпик Лион на върха в класирането във френската Лига 1.

В среща от петия кръг монегаските се наложиха с 5:2 над гостуващия Мец, за да запишат четвъртата си победа. Два гола за успеха на Монако реализира влезлият на почивката Ансу Фати. Първият от тях падна секунди след началото на второто полувреме за 2:1, а вторият в 83-тата минута се оказа и победният. Останалите попадения за тима от Княжеството реализираха Мика Бирет, Жорж Иленихена, а Кофи Куао от Метц си вкара автогол.

За Мец точни бяха Хабиб Диало, който откри в 13-ата минута, а вторият бе на Готие Айн от дузпа в 67-мата минута за 2:2.

Страсбург също постигна четвърти успех през сезона след 3:2 при визитата си на новака ФК Париж.

Кендри Паес даде аванс гостите в 27-мата минута, а останалите попадения паднаха в последния четвърт час. Гела Дуе покачи на 2:0 в 78-мата минута, но Нуа Дико върна гол за парижани в 81-вата. Шест минути след това Страсбург вкара за 3:1 чрез Еманюел Емега, а Алимани Гори в добавеното време само оформи крайния резултат.

В другите два мача от кръга Оксер спечели с 1:0 домакинството си на Тулуза с гол на Дани Намасо в самия край на първото полувреме, а Льо Авър и Лориен приключиха при 1:1.

Първенство на Франция по футбол, срещи от петия кръг: ФК Париж - Страсбург 2:3 Оксер - Тулуза 1:0 Льо Авър - Лориен 1:1 Монако - Мец 5:2 Олимпик Марсилия - Пари Сен Жермен - отложен за понеделник от събота: Нант - Рен 2:2 Брест - Ница 4:1 Ланс - Лил 3:0 от петък: Олимпик Лион - Анже 1:0 В класирането начело е Пари Сен Жермен с 12 точки, следван от Монако, Олимпик Лион и Страсбург също с 12 точки, Лил 10, Ланс с 9 и др.