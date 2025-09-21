Майорка и Атлетико Мадрид не излъчиха победител

Майорка завърши наравно 1:1 у дома срещу Атлетико Мадрид в двубой от петия кръг в Примера дивисион.

Двубоят започна по-силно за гостите и в 12-ата минута Антонио Раийо игра с ръка в наказателното поле, но Хулиан Алварес пропусна отсъдената дузпа.

Малко повече от четвърт час преди края на редовното време Александър Сьорлот извърши грубо нарушение и получи червен картон, но столичани поведоха след попадение отблизо на Конър Галахър в 79-ата минута.

Майорка изравни шест минути след това с удар с глава от трудна позиция.

Домакините остават без победа в Ла Лига в пет поредни кръг и имат само 2 точки на 19-та позиция в класирането, докато Атлетико Мадрид е с 6 пункта на 12-то място.

По-късно тази вечер шампионът Барселона приема Хетафе.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг: Райо Валекано - Селта - 1:1 Майорка - Атлетико Мадрид - 1:1 по-късно днес: Елче - Овиедо Барселона - Хетафе от събота: Жирона - Леванте - 0:4 Реал Мадрид - Еспаньол - 2:0 Алавес - Севиля - 1:2 Виляреал - Осасуна - 2:1 Валенсия - Атлетик Билбао - 2:0 от петък: Бетис - Сосиедад - 3:1 В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона,

Виляреал и Еспаньол с по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик по 9.