Майорка и Атлетико Мадрид не излъчиха победител

Асен Даскалов
AP Photo/Jon Super
Мадрид,  
21.09.2025 19:33
 (БТА)

Майорка завърши наравно 1:1 у дома срещу Атлетико Мадрид в двубой от петия кръг в Примера дивисион.  

Двубоят започна по-силно за гостите и в 12-ата минута Антонио Раийо игра с ръка в наказателното поле, но Хулиан Алварес пропусна отсъдената дузпа.

Малко повече от четвърт час преди края на редовното време Александър Сьорлот извърши грубо нарушение и получи червен картон, но столичани поведоха след попадение отблизо на Конър Галахър в 79-ата минута.

Майорка изравни шест минути след това с удар с глава от трудна позиция.

Домакините остават без победа в Ла Лига в пет поредни кръг и имат само 2 точки на 19-та позиция в класирането, докато Атлетико Мадрид е с 6 пункта на 12-то място.  

По-късно тази вечер шампионът Барселона приема Хетафе.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг:

Райо Валекано - Селта       - 1:1
Майорка - Атлетико Мадрид   - 1:1

по-късно днес:
Елче - Овиедо
Барселона - Хетафе

от събота:
Жирона - Леванте            - 0:4
Реал Мадрид - Еспаньол      - 2:0
Алавес - Севиля             - 1:2
Виляреал - Осасуна          - 2:1 
Валенсия - Атлетик Билбао   - 2:0

от петък:
Бетис - Сосиедад            - 3:1

В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона, 
Виляреал и Еспаньол с по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик по 9.

/ГК/

Към 20:41 на 21.09.2025 Новините от днес

