В Световния ден на носорога гостите на софийския зоопарк ще могат да видят как хранят и къпят белия носорог Чико и ще научат интересни факти

За осми път утре Зоологическата градина в София ще отбележи Световния ден на носорога, съобщиха от столичния зоопарк на фейсбук страницата си. Те канят всички желаещи от 11:00 до 15:00 часа пред заграждението на белия носорог Чико при зала "Гиганти", където посетителите ще могат да научат интересни факти за петте вида носорози по света - белия и черния носорог от Африка и суматранския, индийския и яванския носорог от Азия.

Гледачите на Чико ще покажат как го къпят и хранят, ще има и тематична лекция за белите носорози.

В тематични арт работилници за деца ще се изработват фигурки на носорози от глина и ще се правят специални тематични картички и рисунки. Организирана е и викторина „Какво знаем за носорозите“ с награди за децата.

Всички предвидени занимания са безплатни за посетителите на зоопарка. Събитието се организира и провежда от Екологичния научно-образователен център към Зоологическа градина -София.

Световният ден на носорога се отбелязва по света от 2010 г., като целта му е да привлече вниманието на обществеността върху заплахите, които застрашават оцеляването на тези удивителни и древни животни.

БТА припомня, че учени се опитват да спасят изчезващия северен бял носорог.