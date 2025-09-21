БТА-Благоевград получи благодарствен плакет за медиен принос в разпространението на дейността на Община Белица по време на кръгла маса на тема „Читалищата през XX и XXI век“ с участието на експерти в областта на читалищното дело. Днес Общината отбеляза своя двоен празник под патронажа на кмета Радослав Ревански - с осмото издание на честването на общината под наслов „С любов и вяра в общите ценности“ и 140 години от основаването на читалище „Георги Тодоров – 1885“.

Без дух не можем да бъдем това, което сме. Много често казвам, че читалището е една мини-община – било по проекти, било по събития. Ние се славим като една наистина обединена община, без значение от социалния и религиозния статус, и сме един добър пример. Това каза по време на срещата Радослав Ревански, кмет на Община Белица. Той отбеляза приноса на читалището.

Читалищата изнесоха цялата национална революция и инициираха възстановяването на българската държавност. Не е тайна за никого, че именно читалищата поведоха възрожденската борба за свобода – духовна, нравствена, но и за развитие. Това отбеляза професор Николай Дойнов, който бе водещ на кръглата маса.