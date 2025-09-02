С изложби, концерти, шествие и народни пехливански борби Белица ще отбележи празника на града

Белица ще отбележи двоен празник под патронажа на кмета Радослав Ревански - с осмото издание на честването на общината под наслов „С любов и вяра в общите ценности“ и 140 години от основаването на читалище „Георги Тодоров – 1885“, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Събитията ще се проведат на 21 септември. От 14:00 до 18:00 ч. на стадион „Белица“ ще се състоят народни пехливански борби и футболна среща. Паралелно местни производители и занаятчии ще представят своята продукция на изложба-базар с разнообразни земеделски и екологични изделия, както и занаяти. В програмата е включена и изложба от картини на художника Венко Мадолев.

От 15:00 до 17:30 ч. посетителите ще могат да се включат в инициативата „Отворени врати“ в музея на Белица, а по същото време ще се проведе концерт на самодейни колективи от страната. В рамките на празничния ден, между 16:00 и 17:30 ч., ще се проведе и кръгла маса на тема „Читалищата през XX и XXI век“ с участието на експерти в областта на читалищното дело.

Вечерната програма ще започне с празнично шествие с участието на гражданското общество на Белица, ученици, самодейни творчески колективи и гости. След това ще се състои тържествен концерт-спектакъл, посветен на юбилейната 140-годишнина на читалище „Георги Тодоров – 1885“. В него ще участват Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград, театралното студио от Белица с постановката „България – това съм аз“, Фолклорен ансамбъл – Белица и мажоретен състав „Димитър Мечев“ – Велинград. Слово ще произнесат кметът Радослав Ревански и проф. Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища. Водещ на събитието ще бъде Силвия Домозетска, а режисьор – Жорж Гатев, с медийното партньорство на ТВ „Родина“.

Между 19:00 и 20:00 ч. гостите ще могат да се насладят на „Пъстра трапеза“ с традиционни местни специалитети. Празничният ден ще завърши с концерт на поп-фолк изпълнител и тържествена заря.

В началото на месец август излезе от печат книгата „140 години читалищно дело в Белица – историята продължава“. Това каза за БТА Мая Падарева, която е неин автор и секретар на читалището в Белица. Тя обясни, че книгата е историко-документална и трябва да бъде възприемана като тълкувание на посланията за живота и делото на нашите предци – с почит към всички беличани, избрали словото, мисълта, баграта, музиката и танца. Между стените на читалището хората са намирали своя втори дом и малка житейска радост – в общуването, в дъха на книгите, в театралната група и музея, в ритъма на танците и нежните звуци на инструментите, на които са свирили, разказа още Падарева.