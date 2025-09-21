Подробно търсене

Пропалестински протест прекъсна концерт в голямата зала на виенския „Музикферайн“

Спец. за БТА Цветана Делибалтова
Израелският диригент Лахав Шани благодари за аплаузите на публиката в зала "Концертхаус" в Берлин, 15 март 2025 г. (Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)
Виена,  
21.09.2025 21:31
 (БТА)

Протестна акция на пропалестински демонстранит прекъсна откриващия концерт на новия музикален сезон в историческата виенска зала „Музикферайн“, съобщи австрийското издание "Щандарт".

По данни на вестника протестната проява започнала около 15 минути след като Мюнхенската филхармония започнала да свири в голямата зала под палката на израелския диригент Лахав Шани. Няколко активисти прекъснали концерта, скандирайки лозунги от местата за правостоящи и разпъвайки палестинско знаме.

Охраната се опитала да успокои ситуацията. Друг активист, преструващ се на обикновен посетител, се запътил към сцената и извикал „Свобода за Газа!“.  

Оркестърът прекъснал изпълнението си. Според „Щандарт“ Шани изчакал края на протеста и след това дал знак на оркестрантите да продължат. Това не е първият път, когато израелският диригент става мишена на пропалестински протести. Само преди седмица фестивалът в Гент, Фландрия, отказа участието му с официалното обяснение, че Шани не се е дистанцирал достатъчно ясно от правителството на Нетаняху и неговите военни действия. 

