Австрийският завод на "Магна Щайер" ще работи за китайски производител на електромобили

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Снимка: Leonie Asendorpf/dpa via AP, архив
Грац ,  
15.09.2025 20:13
 (БТА)

Австрийският доставчик на автомобилни компоненти "Магна Щайер" (Magna Steyr) в Грац е получил поръчка за монтаж на електромобили от китайския производител "Спън" (Xpeng), съобщи каналът на австрийското радио и телевизия.

Става въпрос за SUV моделите G6 и G9, като първите екземпляри за европейския пазар вече са излезли от производствената линия. Серийното производство на новите изцяло електрически автомобили е започнало през третото тримесечие на 2025 година. Това ще бъде началото на дългосрочно сътрудничество за бъдещи модели, се посочва в съобщението.

Поръчката е първият монтаж на автомобили за китайски производител в завода на "Магна Щайер" в Грац. Това е свързано със засиления ангажимент на "Спън" в Европа. Местното производство има предимството да се избегнат наказателните мита, които Европейският съюз въведе върху електромобилите от Китай през 2024 година.

По данни на вестник "Ди Пресе" нов център за научноизследователска и развойна дейност в Мюнхен ще подпомага разработването на нови модели електролимузини за европейския пазар. Те също биха могли да се произвеждат в завод на "Магна Щайер" в бъдеще.

Базираната в Гуанджоу "Спън" отбелязва силен растеж: през първите осем месеца на 2025 година тя е продала 271 615 автомобила – почти три пъти повече от същия период на предходната година. 

/БП/

