Можеше да играем още по-добре, категоричен е треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов

Изказвания след мача от осмия кръг в Първа лига между ЦСКА 1948 и Славия (3:1):

Иван Стоянов (треньор на ЦСКА 1948):

"Можеше да се представим и още по-силно. Разделям мача на две полувремена. Първо стояхме добре, но след това отстъпвахме в единоборствата, изравниха ни. След почивката се събудихме, заиграхме по-силно и победихме.

Всеки, който влезе в игра, показа, че трябва да е на терена и иска да е там. Използваме максимално добре всички наши играчи. Трябва да сме радостни от показаното. При 1:1 се включиха офанзивните ни хора и вкарахме два хубави гола, които ни осигуриха победата.

Ако искаме да се борим за предните позиции в класирането, трябва да печелим точките вкъщи и при гостуванията."