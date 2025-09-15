Можеше да играем още по-добре, категоричен е треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов

Подробно търсене

Асен Даскалов
снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
15.09.2025 20:27
 (БТА)

Изказвания след мача от осмия кръг в Първа лига между ЦСКА 1948 и Славия (3:1):

Иван Стоянов (треньор на ЦСКА 1948):
"Можеше да се представим и още по-силно. Разделям мача на две полувремена. Първо стояхме добре, но след това отстъпвахме в единоборствата, изравниха ни. След почивката се събудихме, заиграхме по-силно и победихме.

Всеки, който влезе в игра, показа, че трябва да е на терена и иска да е там. Използваме максимално добре всички наши играчи. Трябва да сме радостни от показаното. При 1:1 се включиха офанзивните ни хора и вкарахме два хубави гола, които ни осигуриха победата. 

Ако искаме да се борим за предните позиции в класирането, трябва да печелим точките вкъщи и при гостуванията."

/КМ/

