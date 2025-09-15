Екипажът на НИК 421 е второто сърце на българските антарктически експедиции, каза във Варна Марина Великова

Фотографска изложба на открито „Морските антарктици“ бе открита на входа на Морската градина във Варна. Тя представя екипажа на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421), участвал в 33-тата българска антарктическа експедиция. На събитието присъстваха двамата командири на кораба - капитан II ранг Николай Данаилов и капитан II ранг Радко Муевски, о.з. флотилен адмирал проф. Боян Медникаров, контраадмирал Марсело Тарапов, областният управител на Варна проф. Андрияна Андреева.

Изложбата се представя за първи път в родния град на журналистката Марина Великова, която е автор на фотосите. Пред БТА тя обясни, че портретите на участниците в екипажа са 36 и затова ще бъдат показани в две серии - първата от днес до 23 септември, а след това втората - до 30 септември. „Исках да покажа лицата на тези смели мъже, които пътуват до края на света, подкрепят науката и работата на българската база, логистично осигуряват проектите на Българския антарктически институт (БАИ). Искам варненската общественост да види какъв тежък и отговорен труд имат техните съграждани, а и да се популяризира морското военно дело, както и приноса на БАИ, за който проф. Христо Пимпирев е отдал целия си живот“, каза Великова.

Тя припомни, че корабът тръгва през ноември и се връща през април. Хората на него са далеч от семействата си месеци наред и близките им много им липсват. Екипажът е второто сърце на експедицията, работата му е изпълнена с почит към морето и родината, а често остава извън обектива. Нека лицата да напомнят, че България присъства на картата не само с наука, но и със сърце, пълно със смелост, посочи още тя.

Кап. Николай Данаилов изтъкна ролята на проф. Боян Медникаров и проф. Христо Пимпирев НИК 421 да стигне до Антарктика. Той благодари и на ментора контраадмирал Марсело Тарапов, направил така, че българите да се чувстват в Аржентина като в свое пристанище. Припомни, че настоящият командир на кораба кап. Радко Муевски е бил преди това две поредни експедиции помощник-командир и изрази радостта си, че има достоен последовател. На свой ред, кап. Муевски отбеляза, че на Марина Великова дължат определението „морски антарктици“, което досега не се е ползвало като категория у нас.

В тази изложба намираме отговор на въпроса „Защо успяхме?“, въпреки, че много хора не вярваха, че ще стигнем до Антарктида и ще си свършим работата, отбеляза на откриването о.з. флотилен адмирал проф. Боян Медникаров. „Тук виждате лицата, характерите и енергията на екипажа на научно-изследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Горд съм, че успяхме заедно с двамата командири да подготвим такива екипажи, които да изпълнят достойно своята мисия. Тази изложба е важна и за семействата им, които могат да вникнат в атмосферата на кораба, да видят проблемите и радостите на живота там“, посочи той. Медникаров изказа изключителна благодарност от страна на академичната общност на Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна към контраадмирал Марсело Тарапов, който е почетен професор на учебното заведение. „Той ни научи как да плаваме и да работим в Антарктика и в голяма степен успехите на българските морски антарктически плавания се дължат на него“, каза Медникаров и добави, че Тарапов е във Варна в момента, защото провежда курс по антарктическа навигация в Морско училище. Професорът припомни още, че сме в последния период на подготовка за четвъртото плаване на кораба към Антарктика и изрази увереност в успехите на бъдещия екипаж.