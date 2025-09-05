Изложба с фотографии на Марина Великова, посветени на Антарктика, ще бъде представена днес на Моста на влюбените в София

Изложба с фотографии на Марина Великова, посветени на Антарктика, ще бъде представена на Моста на влюбените в София днес, 5 септември, съобщават организаторите.

Експозицията съдържа 60 кадъра от вече представените експозиции на авторката – „Ледовете на Антарктика“, която се състоя през април 2024 г., и „Антарктическите хора – грижа за Земята“, показана през април тази година.

Фотографиите показват суровата природа на Антарктика, както и част от българските учени, допринесли със своите изследвания за опознаването на Ледения континент.

Изложбата на Марина Великова повдига темата за екологичните промени и значимата роля на съвременното в опазването на околната среда, казват организаторите и посочват, че изложбата има и образователен характер, защото представя членовете на българската експедиция и ролята им в изучаването на Антарктика.

Звуци от Антарктика и интервюта на Марина Великова с участниците в експедицията ще бъдат достъпни чрез QR кодове.

Изложбата е част от проекта „Антарктика в нови измерения“, като снимките са представяни в София, Пловдив, Варна и Банско. През 2024 година се състоя и изложба на акварели, нарисувани с естествени материали и бяха представени звуците на Ледения континент.

Експозицията на Моста на влюбените може да бъде видяна до края на септември.

Марина Великова е автор и на снимки, които ще бъдат представени в изложбата на открито „Морските антарктици“, която ще бъде открита на 15 септември във Варна. Експозицията представя 36-имата членове на екипажа на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) – в рамките на 33-тата българска антарктическа експедиция. Изложбата ще бъде открита на входа на Морската градина във Варна и може да бъде разгледана до края на този месеца.

/ТДЦ