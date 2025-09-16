НАН: Президентът на Нигерия призова религиозните лидери да подкрепят мира

Президентът на Нигерия Бола Тинубу призова религиозните лидери да продължат да подкрепят междурелигиозната хармония и помирението в разделените от конфликти общности, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Тинубу отправи призива си по време на снощното Второ пленарно заседание на Конференцията на католическите епископи на Нигерия, провела се в Икот Екпене.

Тинубу заяви, че религиозните лидери играят жизненоважна роля при оформянето на ценностите и изграждането на доверието между гражданите.

Президентът подчерта, че религиозните организации остават важен мост към мира, единството и моралното обновяване на страната.

Той заяви, че Католическата църква е партньор, на когото може да се разчита по пътя на Нигерия към националното обновяване.

„Вашият принос в образованието, здравеопазването и социалните грижи, особено в отдалечените и недостатъчно обслужвани общности, говори по-силно от думите. Вие стоите до народа в трудностите, давате утеха в мъката, надигате глас срещу несправедливостта и корупцията“, заяви Тинубу.

Той призова религиозните лидери да продължат да казват истината на властта – не само на правителството, но и на всички части от обществото.

Той също така призова те да предлагат конструктивни решения, които да помогнат за изграждането на нация, където почтеността, здравата работа и състраданието да определят както обществения, така и частния живот.

Тинубу подчерта, че помирението и кохезията ще напредват, ако духовните лидери проповядват мира, докато разубеждават срещу екстремизма, омразата и разделението.

Президентът увери събралите се, че неговата администрация е поела ангажимент да се справи с несигурността и социалните проблеми, като обърне внимание на бедността, безработицата и неравенството.

Той призова религиозните лидери да допълват усилията на властите, като направляват последователите си и захранват общностите с ценностите на почтеността, трудолюбието и състраданието.

Тинубу приветства католическите епископи и духовниците от другите религии за това, че постоянно подкрепят диалога и толерантността в Нигерия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)