Бившият федерален прокурор Морийн Коми съди администрацията на американския президент Доналд Тръмп за уволнението си

Бившата федерална прокурорка Морийн Коми, която заведе наказателни дела срещу сътрудничката на Джефри Епстийн - Гилейн Максуел - и музикалния магнат Шон "Диди" Кумс, съди администрацията на американския президент Доналд Тръмп за внезапното си уволнение през юли, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи от днес.

Коми, най-голямата дъщеря на бившия директор на ФБР и дългогодишен противник на Тръмп - Джеймс Коми, заявява в иск, подаден във федералния съд в Манхатън срещу министерството на правосъдието и канцеларията на президента, че не ѝ е била посочена никаква причина за нейното уволнение.

"Ответниците уволниха г-жа Коми единствено или главно защото баща ѝ е бившият директор на ФБР Джеймс Б. Коми", пишат адвокатите на Морийн Коми в съдебния иск.

Министерството на правосъдието не е отговорило за момента на искането на Ройтерс за коментар.